Entraîneur de Bayern Vincent Kompany ne fournira pas de conseils à l'entraîneur de l'équipe nationale allemande Julian Nagelsmann pour choisir le nouveau capitaine de l'équipe de football allemande. Interrogé sur le joueur de Bayern Joshua Kimmich (29), qui est un candidat de premier plan pour le poste suite au départ d'Ilkay Gündogan, Kompany a été clair : "Pour nous et Bayern, Jo est un leader, point final."

"Ce qu'il a accompli pour moi jusqu'à présent a été crucial et exactement ce dont j'avais besoin. Comment les choses se passent pour l'équipe nationale, c'est aux entraîneurs de décider. C'est un processus qui doit se dérouler uniquement au sein de leur propre équipe. Mon avis sur cette question n'est pas pertinent", a déclaré Kompany. L'équipe nationale se réunira pour la première fois à Herzogenaurach après leur Euro à domicile, pour les matchs de la Ligue des nations contre la Hongrie et les Pays-Bas. On s'attend à ce que Nagelsmann annonce le nouveau capitaine à ce moment-là.

"Enfin, un match à l'Arena"

Entre-temps, Kompany est impatient de disputer son premier match à domicile en tant qu'entraîneur de Bayern pendant la première pause de la saison, avec un objectif clair en tête. "Enfin, il y a un match à l'Allianz Arena. J'ai l'impression d'être ici depuis une éternité", a déclaré le Belge de 38 ans, faisant référence au match de dimanche (17h30/DAZN) contre le leader actuel de la Bundesliga, SC Freiburg. "Notre objectif est de faire plaisir aux fans." Et l'objectif est de gagner.

Kompany n'a pas voulu parler des éventuelles modifications de l'équipe titulaire, en particulier en défense, après la performance erratique lors de leur victoire 3-2 à Wolfsburg lors de la première journée. Il est possible que le nouveau joueur portugais, João Palhinha, soit déplacé au milieu de terrain.

Olise "démontre un haut niveau de confiance en lui"

Kompany a exprimé son optimisme quant à l'autre grand nouveau joueur, Michael Olise, après les premières semaines. Le jeune homme de 22 ans, qui a remporté l'argent avec la France aux Jeux olympiques de Paris et a rejoint l'équipe de Munich tardivement, est "un jeune homme qui déborde de confiance en lui". Son intégration se passe bien. "Espérons qu'il pourra montrer tout son potentiel dans les semaines à venir", a déclaré Kompany.

Kompany se concentre sur les affaires internes de Bayern

