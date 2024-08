La compagnie aérienne n'accompagne pas un voyageur de 14 ans à l'aéroport malgré son billet.

Un adolescent de 14 ans d'Islande a été abandonné à l'aéroport de Rome par Wizz Air, une compagnie aérienne hongroise, malgré la possession d'un billet valide pour son vol. La cause était un avion surbooké avec un nombre insuffisant de sièges pour tous les passagers. Cette information a été partagée par le tabloïd britannique, le "Mirror". L'incident s'est produit alors que l'adolescent se trouvait en Italie avec un groupe de jeunes et un accompagnateur.

Les événements se sont déroulés le 10 août. Alfred, l'Islandais en question, participait à un voyage de fleuret en Italie avec sept autres adolescents et un adulte accompagnateur. Alors que l'heure de leur vol de retour à Reykjavik approchait, l'accompagnateur s'est retrouvé dans une situation délicate : soit laisser les sept jeunes voyageurs seuls sur l'avion et rester avec Alfred, soit laisser le jeune de 14 ans au guichet de départ. La deuxième option a été choisie après qu'il est apparu qu'il n'y avait pas de place pour Alfred sur l'avion surbooké. Après avoir parlé avec sa mère, Arna, ils ont décidé de choisir cette option, et l'avion est parti sans Alfred.

La mère porte de graves plaintes contre la compagnie aérienne

La mère d'Alfred a lancé de vives critiques contre la compagnie aérienne. "Ils n'ont fourni aucune aide", a-t-elle déclaré au journal. "Je pense qu'il était terrifié. Cela aurait été extrêmement déconcertant et effrayant pour lui." Selon elle, la compagnie aérienne a ignoré l'âge du garçon et le fait qu'il était unfamiliar with the local area. Despite making multiple attempts to reach out and formally file a complaint, she hadn't heard a single word from Wizz Air to that point. "They're incredibly hard to reach", she added.

Heureusement, Alfred a été aidé par une paire de passagers qui avaient également été déplacés en raison de l'encombrement. "They were traveling on Icelandair and were equally helpful in retrieving his luggage", according to Alfred's mother. The next Wizz Air flight was scheduled for a week later, so she was obligated to purchase a "highly-priced ticket" to retrieve her son. In response to media inquiries, a Wizz Air spokesperson mentioned the age and transportation policies of the airline, expressed regret for the inconvenience, and pledged to conduct an internal review of the circumstances.

The mother's complaints were brought to the attention of The Commission, which is responsible for aviation regulations in Europe. Despite the airline's claims of having a clear age and transportation policy, The Commission is investigating the incident to ensure compliance with regulations and passenger rights.

In light of the situation, The Commission may issue stricter guidelines for airlines regarding the handling of unaccompanied minor passengers and emergency situations during overbooking.

