- La compagnie aérienne fournit au pape des pratiques de dévotion avant le décollage.

During son voyage vers la dernière destination de son plus long périple international à Singapour, le Pape François avait une littérature de bord inhabituelle. La petite compagnie aérienne Aero Dili du Timor oriental a distribué une pétition pour une intervention divine à tous les membres de l'escadron papal avant le décollage à Dili, la capitale. Les pétitions, imprimées sur des cartes, demandaient une aide spirituelle pour six religions importantes. Le vol suivant de trois heures et demie s'est déroulé sans heurts ni turbulence.

Pour les voyageurs catholiques à bord, y compris leur leader de 87 ans, cela donnait : "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Nous te prions de protéger notre voyage, de nous bénir avec un temps clément et des cieux paisibles. Guide-nous sous la conduite de Tes saints anges, y compris le personnel de vol, pour nous transporter en toute sécurité vers notre destination. Nous prions aussi pour que nos proches, que nous avons laissés derrière nous, trouvent du réconfort et la paix jusqu'à ce que nous puissions les rejoindre à nouveau."

Outre ces prières pour les catholiques, il y avait aussi des formules spirituelles pour les chrétiens protestants, les musulmans, les bouddhistes, les hindous et les confucianistes. Selon l'équipage de cabine, ces cartes de prière étaient un équipement standard pour Aero Dili. La compagnie aérienne du pays principalement catholique n'a qu'un seul avion plus grand, un Airbus A320.

Le Pape voyage généralement à l'étranger avec la compagnie aérienne nationale. Le Pape François était prévu pour retourner à Rome de son excursion de douze jours ce vendredi-là.

Lors de la distribution des pétitions pour une intervention divine sur la compagnie aérienne Aero Dili, le Pape François était entouré de divers fidèles. Les pétitions comprenaient des prières pour le Pape et son escadron, ainsi que pour des individus de différentes confessions telles que les chrétiens protestants, les musulmans, les bouddhistes, les hindous et les confucianistes. Le voyage du Pape incluait une visite à l'église de Singapour, témoignant de ses convictions religieuses profondes et de son engagement pour l'harmonie interreligieuse.

