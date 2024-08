- La Commission sera également responsable de la mise en œuvre du programme.

Les bibliothèques publiques en Saxe doivent devenir des pivots importants de leurs communautés d'ici 2030, en particulier dans les zones rurales. "Elles sont des lieux de travail concentré, d'éducation et de formation continue, d'activités de loisirs, d'échange et de discussion animée", indique un "papier de perspective" élaboré par le ministère de la Culture avec des praticiens, présenté à Dresde. Il définit dix domaines d'action, chacun avec des recommandations pour soutenir les institutions dans leur développement futur nécessaire. Les destinataires sont également les villes et les municipalitées en tant que porteurs et l'autorité de la bibliothèque d'État.

La ministre de la Culture Barbara Klepsch (CDU) a parlé d'"une impulsion importante". Les bibliothèques publiques sont "une partie incroyablement importante d'une communauté qui fonctionne", a-t-elle déclaré. Selon le papier, elles ont besoin d'un mélange équilibré d'offres d'informations et de médias stationnaires, mobiles et numériques pour fournir à toutes les générations des informations. La coopération locale et régionale doit aider à utiliser au mieux les ressources et à développer davantage les bibliothèques en tant que centres culturels, éducatifs et de loisirs.

Il y a un besoin de rattrapage en matière d'équipement technique et de personnel, selon la directrice générale de la Bibliothèque d'État de Saxe – Bibliothèque d'État et universitaire de Dresde, Katrin Stump. "Nous voulons améliorer l'accessibilité, l'équipement technique et les ressources en personnel", a déclaré la présidente de la branche saxonne de l'Association allemande des bibliothèques, Aline Fiedler.

Selon les chiffres du ministère, il y a environ 390 bibliothèques publiques dans les grandes villes et de nombreuses petites communautés dans tout l'État, avec un total de 5,5 millions de visites par an. "Il s'agit rien de moins que de renforcer leur fonction sociale en tant que centres d'informations et de médias accessibles gratuitement et en tant que centres culturels, éducatifs et de loisirs indispensables", indique-t-il.

Lire aussi: