20:37 Saxe : Le Parti de Gauche Continue de Se Frayer un Chemin vers le Parlement Régional, Despite une Baisse de 4% Despite une baisse significative des voix, le Parti de Gauche dans les élections de Saxe est projeté pour obtenir une place au Parlement régional. Bien qu'ils ne parviennent pas à franchir le seuil de 5% avec les seconds votes, ils sont actuellement à 4,3% selon les dernières projections de ZDF. Deux candidats directs dans les districts de Leipzig sont en tête, garantissant ainsi plusieurs sièges au nouveau Parlement régional grâce à leur forte performance. En outre, ils ont une chance de figurer en tête de liste de leur parti à l'échelle de l'État, grâce à la clause de mandat de base, une réglementation saxonne.

20:28 Projections de Thuringe : L'AfD Continue de Gagner du Terrain En Thuringe, les dernières projections de l'élection de ZDF montrent que l'AfD pourrait renforcer sa position, atteignant 33,4% des votes. La CDU est à 23,8%, le SPD à 15,5%, le Parti de Gauche à 11,9%, le FDP à 6,0% et les Verts à 3,4%. Le FDP ne parvient pas à franchir le minimum de 1,2% requis pour entrer.

20:17 Projections de Saxe : L'Avance du CDU sur l'AfD est Minime Les dernières projections de ZDF révèlent une avance quasi inexistante pour la CDU en Saxe, avec seulement 0,1 point de pourcentage sur l'AfD. La CDU est à 31,5%, tandis que l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par l'Office pour la Protection de la Constitution, est à 31,4%. En Thuringe, l'AfD a reportedly dépassé la CDU, selon les projections. Les Verts sont à 5,1% en Saxe, risquant de perdre leurs sièges au Parlement en raison d'un soutien faiblissant. Le Parti de Gauche lutte avec une projection de 4,3%, tandis que le SPD se qualifie pour une place au Parlement régional avec 7,6%.

19:56 Thuringe : Le Mandat Direct de Höcke en Danger Dans les élections de Thuringe, Björn Höcke, le chef de faction de l'AfD, risque de ne pas obtenir de mandat direct au Parlement régional. Avec 68 des 74 circonscriptions comptées, le candidat CDU Christian Tischner est en tête avec 42,3% des votes, devançant de peu Höcke avec 40,4%. Si Tischner gagne dans la circonscription de Greiz II, le mandat direct de Höcke serait menacé, et il devrait compter sur un siège via la liste de l'État. Cependant, si plusieurs candidats de l'AfD se démarquent en tant que candidats directs, cela pourrait signifier aucun siège pour le parti via la liste de l'État.

19:50 Höcke sur le Succès de l'AfD : "La Politique Frontalière a Échoué" L'AfD a obtenu la meilleure position dans les élections de Thuringe, avec Björn Höcke, leur candidat principal, déclarant "La politique frontalière a échoué." En parlant avec ntv, il a qualifié le résultat de l'élection de "succès historique" et a exposé sa vision pour la formation du prochain gouvernement.

19:42 Ramelow sur le Déclin du Parti de Gauche : "Nous avons été Blâmés et Dévorés" Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a identifié deux raisons principales pour le que l'on pourrait qualifier de "dévoration" du Parti de Gauche : "D'une part, un CDU qui a constamment équilibré l'AfD et le Parti de Gauche, et a constamment poussé l' 'exclusionisme' dans notre direction, malgré avoir collaboré avec eux en fait pendant cinq ans", a-t-il déclaré sur ntv. En tant que second facteur, il a pointé du doigt le BSW, qui avait promis d'obtenir 17% des votes pour l'AfD mais a finalement détourné une grande partie du soutien du Parti de Gauche. Cependant, Ramelow a pris fierté dans le taux de participation des électeurs élevé.

19:26 Nouripour sur le Succès de l'AfD : "Mes Pensées sont avec ceux qui ont Peur" L'AfD remporte plus de 30% dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, laissant les partis de la coalition du trafic loin derrière. Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, a vu le résultat de l'élection de l'AfD comme un "point de Turning" et un appel à défendre collectivement la démocratie.

19:13 Dernières Projections pour la Saxe : la Victoire du CDU se Profile Les dernières projections de ZDF suggèrent une course plus serrée pour la victoire en Saxe, avec l'AfD et la CDU nez à nez : Les démocrates chrétiens ne sont en tête qu'avec 31,7%, tandis que l'AfD est juste derrière, avec 31,4% des votes exprimés. Le BSW est à 11,4%, le SPD à 7,8% et les Verts se sentiraient plus en sécurité au Parlement régional avec 5,5%. Cependant, le Parti de Gauche manquerait probablement le seuil de 5% avec 4,3%.

21:05 Wagenknecht vise une collaboration avec la CDU et potentiellement l'SPD en ThuringeLa chef de la Gauche en Thuringe, Sahra Wagenknecht, vise une partenariat avec l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et potentiellement aussi le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) dans la région. "Nous espérons vraiment pouvoir former un gouvernement décent aux côtés de la CDU - probablement aussi avec l'SPD", a déclaré Wagenknecht à ARD. Après cinq ans de règne minoritaire, les gens aspirent à un "gouvernement majoritaire solide" qui aborde des problèmes concrets tels que les "pénuries d'enseignants graves" en Thuringe, comme l'a réclamé la chef de la Gauche. En même temps, les gens souhaitent un gouvernement régional qui "prend la parole au niveau fédéral" - un gouvernement, selon Wagenknecht, qui soutient "la paix, la diplomatie" et s'oppose à l'installation de missiles américains en Allemagne. Des coalitions avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) sont fermement exclues pour la Thuringe.

19:54 Goring-Eckardt : le succès de l'AfD en Allemagne est un "choc démocratique"La dirigeante verte Katrin Goring-Eckardt est consternée par le succès de l'AfD en Thuringe, qu'elle considère comme un "choc" pour l'Allemagne. Le porte-parole du parti, Omid Nouripour, considère leur défaite comme "mineure" étant donné que l'AfD est devenue la force la plus forte dans un parlement régional.

19:46 Kretschmer en Saxe : "Nous avons toutes les raisons de nous réjouir"Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme un pilier de la coalition. "Nous avons toutes les raisons de nous réjouir", a déclaré Kretschmer lors de l'événement de son parti. "Après cinq années difficiles, nous avons regagné la confiance du peuple saxon." "Le peuple de Saxe est déçu de ce qui se passe à Berlin", a ajouté Kretschmer.

19:38 Résultat initial pour la Saxe : l'avance de la CDU sur l'AfD se resserreSelon les résultats initiaux de ZDF, l'avance de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est resserrée : la CDU mène de justesse avec 31,9 % contre 31,3 % pour l'AfD. La Gauche obtient 11,6 %, le SPD 7,8 %. Les Verts sont à peine au-dessus du seuil pour entrer au parlement régional avec 5,2 %, tandis que l'AfD est juste en dessous avec 4,5 %.

19:32 Weidel réclame la participation du gouvernement de l'AfD en Thuringe et en SaxeLa présidente fédérale de l'AfD, Alice Weidel, réclame une participation au gouvernement pour son parti en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, nous devrions prendre la tête sur la base de notre bonne performance et entamer des discussions", a déclaré Weidel sur ARD, en référence à la Thuringe. "Le peuple veut que l'AfD fasse partie du gouvernement. Nous avons le soutien de 30 % des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est pas envisageable."

19:30 Kuhnert : résultats modestes pour le SPD aux élections de Thuringe et de SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, reconnaît des résultats modestes pour son parti aux élections de Thuringe et de Saxe. "Ce n'est pas une soirée de célébration pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Cependant, il a également souligné que son parti traverse des temps difficiles depuis des années. "Il y avait un risque sérieux de disparaître des parlements régionaux", a déclaré Kuhnert. "Le combat en vaut la peine, nous sommes nécessaires." Des changements sont nécessaires, a-t-il dit, en mentionnant la nécessité d'une plus grande transparence et d'une écoute des électeurs. Interrogé sur le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons articuler nos politiques collectivement."

19:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme une "victoire historique"Le chef du groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, considère le résultat de Thuringe comme "historique". L'AfD est le parti du peuple dominant dans l'État, "l'argument de la barrière ridicule doit cesser", a déclaré Höcke sur MDR. Le changement ne se produira qu'avec l'AfD, a-t-il ajouté.

19:21 Chrupalla salue le résultat de l'AfD en Thuringe comme un "changement révolutionnaire"Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a salué leur résultat comme révolutionnaire, déclarant que la volonté des électeurs avait conduit à un changement politique dans les deux États fédéraux. L'AfD est ouverte aux discussions avec tous les partis, a-t-il déclaré, ajoutant que son parti entend faire de la politique pour le bien de la Saxe. "Ici en Saxe, nous sommes au coude à coude avec la CDU", a déclaré Chrupalla en référence à leur bonne performance.

18:13 Prédiction pour la Saxe : la CDU dépasse à peine l'AfD, BSW à 12 %, les Verts restent à peineLa première projection pour l'élection régionale de Saxe place la CDU à 31,5 % des voix, de justesse devant l'AfD à 30 %. Le BSW est la troisième force la plus forte avec 12 %, tandis que le SPD reste dans le parlement régional avec 8,5 %. Les Verts sont au bord du gouffre, parvenant à rester dans le parlement régional avec 5,5 %. La Gauche est hors course avec 4 %, et le FDP n'est pas inclus dans le nouveau parlement.

18:10 Prédiction pour Thuringe : l'AfD en tête, le BSW à 16 %La première prédiction pour l'élection régionale de Thuringe montre l'AfD en tête avec un net avantage à 30,5 %, suivie par la CDU à 24,5 % et la Gauche à 12,5 %. Le SPD assure une présence au Parlement régional avec 7 %, et il est certain que le BSW entrera au Parlement régional avec 16 %. Les Verts et le FDP tombent sous la barre des 5 %.

18:01 L'AfD domine la Thuringe, résultat à deux chiffres pour le BSW en SaxeSelon la première prédiction suite à l'élection régionale de Thuringe, l'AfD est la force dirigeante, comme anticipated. Le SPD passe de justesse la barre des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne l'atteignent pas. En Saxe, le BSW obtient un résultat à deux chiffres dès le départ. La CDU est à peine devant l'AfD. La Gauche et le FDP ne seraient pas présents au Parlement régional selon la projection, mais les Verts resteraient.

17:18 Possibilité que Höcke ne soit pas élu au Parlement régionalLe chef de faction de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au futur Parlement régional. Ses collègues réussis au sein de l'AfD pourraient menacer son siège. De nombreux candidats de l'AfD dans les circonscriptions ont de fortes chances de gagner un mandat direct. Contrairement à Höcke, qui affronte une forte concurrence de la part du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD remporte plus de mandats directs qu'elle n'en a droit selon le résultat du deuxième vote, personne ne pourra entrer de la liste régionale, pas même de la première place, que Höcke occupe. Dans ce scénario, l'AfD pourrait tenter de convaincre un candidat direct réussi de renoncer à son siège au Parlement régional, permettant ainsi à Höcke d'obtenir son mandat.

16:48 La Thuringe célèbre sans couverture médiatiqueIl est très probable que la célébration de l'élection de l'AfD en Thuringe ne soit pas couverte par les médias traditionnels. Le parti, considéré comme d'extrême droite par l'agence de renseignement intérieure, a tenté d'exclure plusieurs médias de la fête. Cependant, un tribunal a arrêté cela, incitant la section d'État à interdire tous les médias. Le porte-parole du parti a invoqué des problèmes d'organisation, déclarant qu'il n'y avait pas suffisamment d'espaces dans le lieu pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Près d'un quart des votes par correspondance en SaxePour l'élection que le ministre-président de la CDU, Michael Kretschmer, a qualifiée de "cruciale" pour l'État, près d'un quart des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le commissaire électoral de l'État s'attend à ce que 24,6 % des électeurs aient voté par correspondance. Le taux de participation jusqu'à présent aujourd'hui est seulement légèrement plus élevé qu'en 2019.

15:52 Höcke vote dans une Lada, Ramelow avec sa femmeLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté ce matin. Il s'est rendu à son bureau de vote à Bornhagen, dans le district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Entre-temps, le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, 68 ans, est le chef du gouvernement de l'État depuis 2014, ayant récemment dirigé une coalition minoritaire.

15:40 Taux de participation plus élevé que lors de l'élection précédenteEn Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté à 14 h, soit une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection précédente il y a cinq ans. Le commissaire électoral de l'État s'attend à un taux de participation élevé, à l'exclusion des votes par correspondance. En Saxe, le taux de participation était également légèrement plus élevé qu'en 2019, à 35,4 %. Cependant, le commissaire électoral de l'État s'attend à un nombre Significativement plus élevé de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États ferment à 18 h.

14:40 Principales préoccupations affectant les élections de Saxe et de ThuringeUn grand sondage indique qu'environ un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en évidence les principales préoccupations et problèmes qui motivent cette tendance, la migration en étant un.

14:13 Höcke évite la presse au bureau de voteBjörn Höcke, le candidat principal de l'AfD aux élections régionales de Thuringe, a voté aux alentours de midi. Il n'est pas resté au bureau de vote et n'a pas parlé aux journalistes sur place. Auparavant, Höcke avait toujours perdu face au candidat de la CDU dans son district d'Eichsfeld. Cette fois-ci, il a changé pour le district de Greiz, où il devrait probablement perdre également.

13:50 La participation des électeurs en Thuringe est similaire à celle de 2019 à midiLa participation des électeurs en Thuringe jusqu'à présent est similaire à celle des élections parlementaires de 2019. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Il est important de noter que les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces statistiques. En revanche, le taux de participation à cette heure lors de l'élection de 2019 était de 31,2 %. De plus, l'intérêt pour l'élection régionale semble être plus important que lors des élections européennes et locales qui ont eu lieu plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation électorale attendue en Saxe Une forte participation électorale est attendue pour les élections régionales en Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs potentiels avaient déjà voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. En comparaison, le taux de participation était de 26,2 % à la même heure lors des élections régionales de 2019. Les votes par courrier sont exclus de ces chiffres préliminaires. On estime que 24,6 % des électeurs potentiels exerceront leur droit de vote par courrier, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 16,9 % de 2019. La commission électorale de l'État signale que les élections se déroulent jusqu'à présent sans encombre, sans perturbations signalées.

13:11 Potentiel impact des résultats électoraux sur la coalition de Berlin - von Lucke Les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe n'ont pas encore été annoncés. Cependant, le politologue Albrecht von Lucke suggère que si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au Parlement régional, cela serait "presque comme un séisme". Dans une interview avec ntv, von Lucke analyse l'élection et ses éventuelles conséquences.

12:44 Police investigue une menace dans un bureau de vote à Gera La police de Gera enquête sur une menace proférée dans un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Le responsable du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, mais l'homme a menacé de revenir, mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a pris une déclaration et a mis en garde l'homme. Par ailleurs, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis à caractère politique ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote, considérés comme des actes de vandalisme criminels.

12:15 Mise en garde contre la diffusion d'informations fausses par Correctiv Le réseau de recherche Correctiv a émis une mise en garde concernant une allégation fausse selon laquelle la signature sur les bulletins de vote protège contre la fraude électorale. Selon le bureau du commissaire aux élections fédérales, la signature sur le bulletin de vote peut mettre en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide.

11:51 Voigt exprime l'espoir d'une majorité stable en Thuringe Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a voté en exprimant l'espoir que de nombreux citoyens de Thuringe exerceront leur droit de déterminer l'avenir de l'État. Voigt souhaite également "une majorité stable" pour permettre à l'État de se remettre en marche.

11:25 Augmentation des attaques d'extrême droite à Sonneberg Sonneberg, le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politique de l'AfD, a connu une augmentation massive des attaques d'extrême droite. Des activistes rapportent être fortement menacés, de nombreux choisissant de se retirer de leur travail. Par ailleurs, le nombre d'attaques d'extrême droite dans la région aurait augmenté de cinq fois en un an. Les experts ont observé un lien avec l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer appelle à une forte force civique en Saxe Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection prochaine de l'État comme "probablement la plus importante depuis 1985". Kretschmer a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont choisi "la forte force au centre civique", à savoir l'Union saxonne, après avoir voté à Dresde. Il estime que cette compréhension facilitera la formation d'un gouvernement qui servira le pays. Dans les derniers sondages, le CDU de Kretschmer est en concurrence serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow encourage la participation électorale en Thuringe Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection représente "un festival de la démocratie". Malgré le risque de ne pas être réélu, Ramelow encourage une forte participation électorale. Dans une interview avec ntv, il explique pourquoi il ne soutient pas l'idée d'un gouvernement minoritaire et exprime des doutes sur la compétence des partis alternatifs.

09:59 Historien critique la date électorale pour invoquer des associations désagréables L'historien Peter Oliver Loew critique la date du 1er septembre pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe, car elle coïncide avec le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. Loew considère que le choix de cette date reflète un manque de sensibilité historique et pourrait invoquer des associations désagréables.

09:30 "Voting pivot": toutes les données pour le vote régional en Saxe Plus de 3,3 millions d'électeurs potentiels en Saxe ont aujourd'hui l'opportunité de déterminer qui dictera la direction politique future dans la législature de l'État de Dresde. Le CDU pourrait perdre sa position de faction la plus puissante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cela de "voting pivot". "Tout est en jeu ici."

09:05 Kretschmer compare la coalition du feu de signalisation avec "une activité frénétique avant le vote" C'est le jour des élections en Saxe, et la question reste : Michael Kretschmer, le Premier ministre, continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, il aborde le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière

08:24 Comment l'AfD pourrait saboter la démocratieLes sondages indiquent que l'AfD est susceptible de renforcer considérablement son pouvoir lors des élections prochaines en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, c'est périlleux, comme l'a fait savoir un groupe de recherche. La règle de loi n'est pas aussi essentielle que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote en Thuringe et en Saxe ouvrentDes élections pour de nouvelles députations d'État ont lieu aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est solidement en tête en Thuringe. En Saxe, la CDU dirigée par le Premier ministre sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont engagées dans une course serrée. Les projections initiales sont prévues pour 18h00, à la fermeture des bureaux de vote. Les élections dans ces deux États de l'Est de l'Allemagne font office de baromètre pour la coalition du trafic d'air à Berlin.

Pour la coalition actuelle de gouvernement rouge-rouge-vert dirigée par le Premier ministre Bodo Ramelow (La Gauche) en Thuringe, il n'y a pas de majorité selon les sondages. Une scenario post-électoral pourrait voir un gouvernement composé de la CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il est incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conserve encore une majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. Le parti de la Gauche est confronté à la perspective d'être évincé du parlement en Saxe. Les Verts et le FDP pourraient subir le même sort en Thuringe.

Le parti de la Gauche, malgré une baisse significative de voix et un échec à franchir le seuil de 5% avec les seconds votes, a encore une chance de décrocher quelques sièges dans le parlement d'État grâce à leur bonne performance dans les élections directes et aux places de choix sur leur liste d'État, grâce à la clause de mandat de base, une réglementation saxonne.

