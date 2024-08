- La Commission propose également de prolonger le délai de présentation des propositions.

Carles Puigdemont, leader séparatiste catalan recherché par mandat d'arrêt, serait revenu en Belgique après une brève visite à Barcelone jeudi, selon le secrétaire général de son parti, Junts. Jordi Turull a déclaré à la radio catalane RAC1 que Puigdemont avait pour projet de continuer à travailler depuis Waterloo. Puigdemont s'était trouvé à Barcelone depuis mardi soir. La police catalane devait tenir une conférence de presse pour discuter de l'échec de l'arrestation de Puigdemont.

Plus tôt, l'avocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, avait déclaré que son client se trouvait hors d'Espagne. Puigdemont vit principalement en Belgique depuis sa fuite en exil le 30 octobre 2017, suite à l'échec de la sécession de la Catalogne d'Espagne. Il avait également passé du temps récemment dans le sud de la France.

Tandis que la police espagnole continuait ses recherches pour Puigdemont, le chanteur catalan et leader du mouvement civil ANC Lluís Llach a publié sur la plateforme X que Puigdemont lui avait demandé de dire qu'il était "en bonne santé, en sécurité, et surtout, libre."

Boye avait précédemment minimisé l'agitation entourant le retour de Puigdemont à Barcelone après près de sept ans d'exil, son discours bref devant des milliers de partisans, et sa disparition ultérieure sous la surveillance des médias et de la police. "Il a fait son travail politique et est rentré chez lui comme n'importe qui", a déclaré Boye aux journalistes. Dans tous les cas, Puigdemont "ne se rendra jamais".

Malgré une amnistie pour les séparatistes, Puigdemont fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt, le juge d'instruction Pablo Llarena l'accusant d'enrichissement personnel en 2017, une infraction non couverte par l'amnistie. Llarena a maintenant demandé des explications à la police et au gouvernement de Barcelone sur la manière dont Puigdemont a réussi à s'échapper.

La Commission a exprimé sa préoccupation quant à l'évasion continue du mandat d'arrêt de Carles Puigdemont. Suite à l'annonce du retour de Puigdemont en Belgique, la Commission a exhorté les autorités belges à respecter leurs obligations en vertu du droit européen et à extrader Puigdemont vers l'Espagne.

