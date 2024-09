- La Commission plaide en faveur d'une expansion de la population de demandeurs d'asile au sein de l'UE.

L'administration des feux de signalisation et l'Union n'ont pas réussi à trouver un accord lors de leur deuxième discussion sur l'immigration au ministère fédéral de l'Intérieur. Cependant, l'administration fédérale poursuit ses plans de réforme. Thorsten Frei, le premier responsable parlementaire du groupe parlementaire CDU/CSU, a déclaré à Berlin que les partis au pouvoir n'avaient pas présenté de proposition visant à augmenter les refus d'entrée comme à l'accoutumée. Le chef du groupe parlementaire de l'Union, Friedrich Merz, a déclaré que les discussions avaient échoué.

L'Ampel cherche à accélérer la détermination de la responsabilité nationale pour les demandeurs d'asile

Le ministre fédéral de l'Intérieur Horst Schmidt (Parti vert) a proposé un modèle lors de la réunion, qui impliquait des représentants des États fédéraux, pour accélérer le transfert des demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs vers les États européens compétents à l'avenir. La coalition du Feutre rouge, composée du SPD, des Verts et du FDP, entend poursuivre cette stratégie sans l'Union, selon le ministre. Schmidt a reconnu : "Si nous voulons établir ce système comme efficace, cela nécessite d'embaucher du personnel supplémentaire pour permettre à la police fédérale de le gérer à long terme."

Pour la mise en œuvre efficace de l'accélération prévue, la coopération avec les États fédéraux concernés est essentielle, a déclaré Schmidt. Il a identifié l'intérêt de plusieurs États.

Le politique CDU Frei a critiqué ces plans en déclarant qu'ils ne visaient pas à augmenter les refus d'entrée, mais plutôt à accélérer les procédures en Allemagne. Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) a estimé qu'il était plus efficace de maintenir les gens dans la zone frontalière que de les repousser de l'autre côté de la frontière, car ils tenteraient ensuite de entrer à un autre point. La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) a critiqué le fait que les représentants de l'Union "ont interrompu, alors que nous n'avions pas encore discuté de nombreux sujets".

L'Union a cherché à déclarer une urgence en vertu de l'article 72 du traité de l'UE pour s'écarter des procédures européennes régulières. Selon l'évaluation de la coalition du Feutre rouge, la base juridique pour cela fait défaut.

Installations de détention préférées près de la frontière

L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) doit exécuter la procédure de Dublin plus rapidement conformément aux changements prévus par la coalition du Feutre rouge. Dans ce processus, le pays européen responsable d'une procédure d'asile est déterminé. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'État où les demandeurs de protection sont arrivés pour la première fois en Europe.

La police fédérale doit rechercher des lieux de détention disponibles et, si nécessaire, faire appel à la juridiction compétente pour empêcher les disparitions. "Dans ce cas, une action rapide de la justice des États fédéraux est nécessaire. De plus, les installations de détention des États fédéraux doivent être facilement disponibles en nombre suffisant, principalement près de la frontière le long des routes migratoires", a-t-on déclaré. "Alternativement, une attribution et une obligation de résidence fixes doivent être établies si la détention n'est pas une option", a-t-on également suggéré des sources gouvernementales.

Le gouvernement fédéral cherche à négocier pour s'assurer que les États prêts à reprendre les migrants coopèrent. Cela pose souvent un problème actuellement. Les tribunaux administratifs sont censés rendre des décisions rapides sur toute réclamation éventuelle déposée par les personnes concernées contre leur transfert.

Une innovation notable est le rôle prévu pour la police fédérale. Actuellement, les expulsions sont de la responsabilité des États fédéraux, la police fédérale n'offrant que son soutien. À l'avenir, la police fédérale sera responsable du transport des personnes hors d'Allemagne à la fin de la procédure accélérée prévue.

De plus, l'Allemagne continuera de s'appuyer sur des relations de collaboration étroites avec les États voisins, telles que les patrouilles conjointes et les centres de police conjoints aux frontières. Un refus généralisé des frontières au-delà de la pratique actuelle risquerait de nuire à cette coopération, a-t-on également déclaré.

L'Union a établi des conditions de refus aux frontières pour la réunion

Après la première séance la semaine dernière, l'Union a fait des refus généraux aux frontières une condition préalable pour toute autre discussion.

Après la réunion, Dirk Wiese, vice-président de la faction SPD, a déclaré : "L'Union a cherché à imposer son idée de refus généraux sans reconnaître les implications juridiques." Cependant, il y a de sérieuses préoccupations en droit européen, que sa faction partage également. "La porte reste ouverte pour des discussions supplémentaires sur des solutions juridiquement viables", a souligné Wiese.

Il a déclaré que les plans du gouvernement étaient une réponse aux demandes des municipalités de ne pas accepter de personnes sans claims de protection en Allemagne. "C'est regrettable de voir l'Union se soustraire à ses responsabilités pour notre pays et continuer à poursuivre une politique basée sur l'apparence plutôt que sur la substance", a déclaré la première responsable parlementaire du groupe parlementaire Vert, Irene Mihalic.

Schmidt avait déjà ordonné des contrôles temporaires à toutes les frontières terrestres allemandes pour limiter plus efficacement le nombre d'entrées non autorisées la veille de la réunion. Les contrôles supplémentaires doivent commencer le 16 septembre et durer initialement six mois. Le ministère a invoqué la restriction de la migration irrégulière et la protection de la sécurité intérieure contre les menaces actuelles du terrorisme islamique et de la criminalité transfrontalière comme raisons pour les contrôles frontaliers maintenant ordonnés.

Les refus aux frontières terrestres allemandes ont lieu actuellement dans des circonstances spécifiques : lorsqu'une personne est soumise à une interdiction d'entrée ou ne demande pas l'asile. Les refus aux frontières intérieures allemandes ne sont généralement possibles que là où il y a des contrôles frontaliers directs.

Depuis octobre, plus de 30 000 personnes ont été refusées, selon le ministère fédéral de l'Intérieur. En octobre 2023, Schmidt a ordonné des contrôles stationnaires aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. Les contrôles aux frontières terrestres allemandes, justifiés par la migration irrégulière, ont été en place depuis septembre 2015. Les nouveaux contrôles frontaliers directs affectent les frontières terrestres avec la France, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Le débat sur la migration irrégulière et les expulsions s'est intensifié en raison de plusieurs actes de violence. À Solingen, trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'une attaque au couteau présumée islamiste lors d'un festival de la ville en août. Un Syrien de 26 ans est en détention dans le cadre de cet incident.

Thorsten Frei a exprimé son désaccord avec les plans de la coalition du Sémaphore, affirmant qu'ils se concentrent sur les procédures accélérées en Allemagne plutôt que d'augmenter les rejets aux frontières. Cependant, le ministre fédéral de l'Intérieur Horst Schmidt a souligné l'importance de la coopération avec les États fédéraux concernés pour mettre en œuvre efficacement l'accélération prévue.

