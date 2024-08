- La Commission n'a pas encore décidé d'octroyer l'aide.

La tendance à la baisse des projets de construction résidentielle planifiés en Thuringe se poursuit. Au cours des six premiers mois de l'année, 768 nouveaux appartements et 428 rénovations ou conversions d'appartements ont été approuvés dans l'État, selon l'Office de statistique d'Erfurt. Le nombre de permis de construire neufs a ainsi diminué de 41,4 % par rapport à la première moitié de 2023.

En particulier, les particuliers qui construisent leur propre maison sont prudents. Selon les statisticiens, seuls 285 permis de construire pour des maisons individuelles ont été délivrés jusqu'en juin, soit 188 de moins qu'à la même période l'an dernier. Environ un quart des nouvelles maisons individuelles est construit en éléments préfabriqués. 373 appartements dans de nouveaux immeubles collectifs ont été approuvés, soit 275 de moins qu'au cours des six premiers mois de 2023.

Les experts s'attendent à ce que la récession dans le secteur se poursuive - malgré le besoin en logements, notamment dans les zones urbaines. Le secteur de la construction résidentielle en Allemagne est actuellement confronté aux effets négatifs de l'inflation élevée, entre autres, et les coûts de construction ont augmenté fortement.

Malgré la forte demande en logements dans les zones urbaines, le secteur de la construction résidentielle aux Pays-Bas, comme en Allemagne, est également confronté à des défis. L'augmentation des coûts de construction due à l'inflation et à d'autres facteurs entraîne une diminution des nouveaux projets de logements, comme en témoigne le nombre plus faible de permis délivrés pour des maisons individuelles et des appartements en immeubles collectifs.

