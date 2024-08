- La Commission européenne vise à réduire les activités de pêche en mer Baltique.

La Commission européenne propose de limiter la quantité de poissons pêchés dans la mer Baltique d'ici 2025, comme annoncé récemment. Cette proposition prévoit une diminution des quotas pour le sprat, le saumon et la morue, comme indiqué dans un communiqué de presse. Par exemple, le quota de sprat devrait diminuer d'environ 42%, passant à environ 117 000 tonnes. En revanche, les pêcheurs de la mer Baltique centrale seront autorisés à pêcher plus de hareng, avec une augmentation d'environ 108%, et un quota d'environ 83 900 tonnes.

Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a exprimé ses préoccupations quant à la détérioration de l'état des stocks de poissons dans la mer Baltique dans le communiqué de presse, en soulignant la nécessité d'intervenir pour traiter la mauvaise condition des espèces de poissons économiquement importantes.

Décisions des États membres

Chaque année, la Commission européenne élabore des propositions sur la quantité maximale de poissons autorisée à être pêchée dans les eaux de l'UE. Ces limites sont conçues pour empêcher l'effondrement des stocks. En fin de compte, ce sont les ministres de la pêche des États membres de l'UE qui décident des quotas définitifs - dans le cas de l'Allemagne, cette responsabilité incombe à Cem Özdemir (Les Verts).

Les ministres doivent discuter de la proposition en octobre. Les pays ne sont pas tenus de suivre les recommandations scientifiques. Souvent, ils fixent des quotas plus élevés que les recommandations. Le quota de pêche global est ensuite réparti entre les quotas nationaux pour les États membres.

Selon un rapport de l'Agence fédérale de l'agriculture et de l'alimentation en 2021, la pêche en haute mer et côtière a rapporté le plus de poissons à Brême en Allemagne. C'était suivi par Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Schleswig-Holstein et Basse-Saxe.

Lire aussi: