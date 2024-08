La Commission européenne approuve une aide financière substantielle, s'élevant à des milliards d'euros, pour l'usine de fabrication de semi-conducteurs de TSMC à Dresde.

TSMC opère à Dresden, en Allemagne, dans le cadre d'une collaboration appelée ESMC avec Infineon, Bosch et NPX des Pays-Bas. L'installation à venir, prévue pour coûter plus de 10 milliards d'euros, est principalement axée sur la fabrication de microprocesseurs automobiles. La production devrait débuter à la fin de 2027, générant environ 2 000 emplois.

Mardi, la Commission a mis en avant que le site de Dresden fonctionnerait selon un modèle de fabrication ouvert, permettant aux clients de personnaliser leurs commandes de puces. Il y a également un engagement à soutenir les petites et moyennes entreprises et les startups dans toute l'Europe, afin de les aider à améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Les universités européennes auront accès exclusif aux capacités de production, favorisant la recherche académique et la croissance des connaissances en Europe.

L'approbation du financement d'un milliard d'euros pour l'usine de Dresden provient du programme de subventions de la loi européenne sur les puces. La législation vise à augmenter la part de production de semi-conducteurs de l'UE dans le monde de 10 % à 20 % d'ici 2030.

