- La Commission européenne a publié un document détaillant les progrès de la technologie des scooters électriques.

Le marché des scooters électriques reste solide malgré les défis du secteur.

"Le marché des scooters électriques n'a pas encore atteint son plein potentiel", déclare Alexander Jung, porte-parole du groupe Micro Mobility au sein de l'intérêt groupe de la mobilité partagée. Il a noté que la demande de scooters électriques continue d'augmenter annuellement.

En 2022, la plateforme a rapporté environ 75,1 millions de trajets en scooter électrique effectués par ses membres. Ce chiffre a légèrement augmenté pour atteindre presque 80 millions en 2023, malgré le départ d'un fournisseur majeur, Tier, de l'association.

La Micro Mobility implique l'utilisation de véhicules compacts et légers, principalement dans les zones urbaines.

Évolution du secteur

Cependant, le secteur est en train de se transformer. Selon Jung, nous avons dépassé la phase d'expansion maximale. Maintenant, il s'agit de gérer efficacement les flottes existantes, la rentabilité étant l'objectif principal pour les fournisseurs.

La rentabilité est essentielle pour réduire la dépendance aux marchés de capitaux et aux subventions gouvernementales à long terme. Bien que la demande augmente, les flottes sont restées relativement constantes ces dernières années. Actuellement, l'association prévoit que le nombre de scooters électriques parmi ses membres en Allemagne sera d'environ 200 000.

Le nombre de fournisseurs a diminué. En janvier, Tier a acquis le concurrent néerlandais-français Dott. Jung, qui travaille avec le fournisseur de partage Lime, n'exclut pas d'autres acquisitions. "La consolidation au sein de l'industrie reste une tendance majeure", dit-il.

Cependant, les entreprises investissent lourdement dans de nouveaux véhicules, technologies et meilleurs services clients. "Nous ne sommes pas une entreprise éphémère", dit Jung.

Municipalités en évolution

Les municipalités doivent également s'adapter. Bien qu'il y ait un glissement progressif et une coopération accrue des administrations, il y a encore beaucoup de scepticisme, sinon un rejet ouvert, envers les scooters électriques dans de nombreuses collectivités.

Récemment, la ville de Gelsenkirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a lié les permis d'utilisation spéciales des fournisseurs à la vérification obligatoire de l'identité de l'utilisateur pour mieux surveiller les mésusages et les comportements inappropriés. Bolt et Tier, les deux opérateurs sur place, ont ensuite suspendu leurs services et ont intenté un procès.

Contrairement à Paris, Gelsenkirchen n'a pas imposé d'interdiction complète, et aucune telle tendance n'est apparente dans d'autres villes allemandes.

Jung : Modernisation des espaces urbains nécessaire

L'une des raisons du scepticisme, partagée par de nombreux autres usagers de la route, est la manière dont les utilisateurs de scooters électriques conduisent leurs véhicules. Les scooters abandonnés sur les trottoirs ou les allées, et les jeunes qui roulent à grande vitesse sur les trottoirs, restent des problèmes courants.

Selon Jung, de nombreux problèmes pourraient être résolus en améliorant l'infrastructure urbaine : "Mieux l'infrastructure est, moins il y a de violations pendant la conduite." Lorsque la limite de vitesse est de 50 km/h et qu'il n'y a pas de voie cyclable, les scooters électriques et les cyclistes utilisent souvent le trottoir.

Cela s'applique également au stationnement. En principe, il faut plus d'espaces de stationnement pour les scooters, principalement dans la rue, ce qui nécessiterait de repenser les places de stationnement pour les voitures.

Les avantages environnementaux des scooters électriques sont toujours un sujet de débat.

D'un point de vue jeune, les scooters électriques restent un facteur important dans la transition du trafic, malgré les préoccupations soulevées par des études telles que celles menées par l'Agence allemande de l'environnement. Ces études suggèrent que les scooters électriques ne sont qu'une alternative à la marche et ne remplacent pas considérablement les trajets en voiture.

Cependant, les jeunes argumentent que ces analyses sont dépassées. Même si les scooters électriques ne remplacent que quelques trajets en voiture, ils peuvent encore réduire considérablement les émissions de CO2, surtout lorsqu'ils sont utilisés comme substitut à la marche. De plus, les scooters électriques ont un effet intermodal, facilitant l'utilisation des transports en commun : " leurs avantages pour le trafic ont été prouvés depuis longtemps".

Dans un projet de transport de 2022, l'Institut allemand des affaires urbaines, ainsi que d'autres instituts de recherche, ont conclu que l'impact des émissions des scooters électriques est proche de zéro, ce qui signifie qu'ils ni

