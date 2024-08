La Commission européenne a fait de nombreuses suggestions pour améliorer le niveau de l'approvisionnement en électricité.

Tandis que le Chancelier Scholz médite sur la "fumée du champ de bataille", le Vice-Chancelier Habeck établit un lien clair entre les dissensions au sein de la coalition du feu tricolore et l'état de l'économie allemande. Le ministre exprime son optimisme quant à une amélioration, en commençant par une pique envers ses collègues de coalition.

Le Vice-Chancelier Habeck considère les désaccords au sein de la coalition du feu tricolore comme un obstacle à la reprise économique. Il a décrit le conflit comme "très préjudiciable" lors d'un dialogue citoyen au ministère, notant qu'il nuit à la croissance économique de l'Allemagne. Le politique des Verts s'est inquiété de l'instabilité liée au fait de savoir si les décisions seraient maintenues. Scholz, Lindner et Habeck lui-même sont conscients de cette situation.

Scholz a reconnu les défis persistants dans la coopération au sein de la coalition. Malgré l'adoption par la coalition du feu tricolore de nombreuses lois pour moderniser le pays, le social-démocrate a déclaré que ces décisions étaient "très difficiles" à prendre. Scholz a cité les querelles constantes au sein de la coalition comme une distraction qui occulte souvent les réalisations de la coalition, déclarant que le conflit peut parfois faire paraître la "fumée du champ de bataille" plus importante que les accomplissements réels.

During the citizen dialogue, Habeck addressed Lindner's statements regarding the FDP's potential participation in a coalition led by the Greens. Habeck confirmed their agreement on this matter, stating that if he ever became Chancellor, Lindner would not serve as Finance Minister. Habeck is widely considered the most likely Green candidate for the next federal election. Lindner, Habeck, and Scholz have faced complex negotiations to find a compromise for the 2025 budget.

L'Allemagne traverse actuellement une période de croissance stagnante. La coalition du feu tricolore a proposé un plan de relance économique, mais aucun progrès n'a été réalisé pour le mettre en œuvre jusqu'à présent. Lindner a admis que les négociations sur le budget au sein du gouvernement fédéral avaient été "extraordinairement difficiles". Nouripour, le chef des Verts, a décrit la coalition du feu tricolore comme une "coalition de transition après l'ère Merkel".

Malgré des écarts budgétaires de milliards d'euros et des disputes sur des sujets controversés tels que les allocations familiales, le frein à l'endettement et le revenu de base, Habeck a exprimé l'espoir que de nouveaux efforts pourraient être déployés pour améliorer la situation. Un changement dans la dynamique de la coalition est attendu avant la fin de cette législature.

En outre, Habeck a lancé une critique acerbe contre le ministre-président de Bavière, Söder. En référence aux soupçons de Söder concernant une discrimination dans les questions d'emplacement, telles que la construction d'un réseau d'hydrogène, Habeck a déclaré qu'il ne pouvait plus prendre au sérieux les allégations de Söder. Habeck a souligné l'importance pour la Bavière de régler son retard dans l'énergie éolienne et de se conformer aux réglementations fédérales.

Habeck a affirmé que les lignes à haute tension reliant la

