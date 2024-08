La Commission électorale de l'État de Géorgie adopte une nouvelle règle permettant aux conseils de comté d'exiger plus d'informations avant de certifier une élection.

La modification de la règle intervient 91 jours avant l'élection présidentielle – une préoccupation pour le seul démocrate siégeant au conseil, Sara Tindall Ghazal. Les démocrates de Géorgie comme Ghazal estiment que la nouvelle règle pourrait potentiellement retarder la certification des résultats de l'élection générale à venir si un conseil électoral du comté choisit de le faire.

« Les actions du Conseil électoral de l'État de Géorgie aujourd'hui menacent les équilibres éprouvés dans le temps que nous avons tous pour des résultats électoraux justes, précis et sécurisés. La Géorgie dispose déjà de processus rigoureux pour vérifier, compter et examiner chaque bulletin de vote – et auditer ces résultats – avant certification », a déclaré Sam Tarazi, cofondateur et directeur général du Voting Rights Lab, dans un communiqué.

Tarazi a déclaré que la règle pourrait entraîner « des retards insoupçonnés dans les élections futures à la demande d'une seule personne », ajoutant : « Elle va à l'encontre des solides équilibres qui ont été en place pour les élections de Géorgie depuis des décennies ».

Le vote a été adopté par 3 voix contre 2, le président du conseil John Fervier ayant traversé les lignes partisanes pour voter aux côtés de Ghazal contre la règle. Fervier a été nommé président du conseil par le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, plus tôt cette année.

Durante la réunion publique bien fréquentée mardi, le conseil a également adopté – par 3 voix contre 1 le long des lignes partisanes – une motion pour augmenter le nombre d'observateurs de scrutin autorisés à observer le processus de décompte dans les 159 comtés de Géorgie. Il a également voté à l'unanimité contre une nouvelle tentative d'introduire de nouvelles règles pour les bulletins de vote sur papier manuscrit à temps pour l'élection de novembre pour prévenir d'éventuelles vulnérabilités.

La réunion s'est avérée être une scène animée avec des partisans de l'ancien président Donald Trump présents qui ont acclamé les commentaires publics et le vote final en faveur des modifications de la règle.

During his rally on Saturday, Trump, the Republican presidential nominee, offered his support for the three previously low-profile Republicans on the five-member board. The name-check renewed concerns among Democrats that the Republican-majority state election board is inserting partisanship in politics.

Among those Trump mentioned by name was Dr. Janice Johnston, whose board work he recognized, drawing an ovation from the crowd.

Johnston was met with loud applause from some in the room during Tuesday’s meeting when she said she thought the board “should be able to see every single document in the election.”

Republican board member Janelle King, who also voted for the rule, argued that county board members should not need to sign a document to certify results and should be allowed to review documents if they have outstanding questions.

Ahead of the meeting, King told CNN that the board’s consideration of rule changes ahead of the general election is being done in good faith.

“This is about protecting all voters,” King told CNN. “I am making sure I am doing the right thing. I am appreciative of the president’s support, but I am not working on behalf of anyone.”

She said critics who are worried about potential interference by the Trump campaign is laughable.

“Saying our name and saying we’re doing a good job doesn’t mean anything. It just means we’re doing a good job in his eyes,” King said of Trump’s rally mention.

Ahead of the meeting, Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, who was the chairman of the state’s board during the 2020 election, called the panel “a mess.” His office would not offer additional comment.

“He’s a mess,” King said, reacting to Raffensperger’s comments.

Two Republican former secretaries of state submitted a letter to the Georgia State Board of Elections on Tuesday cautioning that “Recent last-minute rule/law changes and nontransparent tactics, like those introduced in Georgia, are unhelpful and may lead to additional public distrust of elections.”

Ghazal told CNN her biggest concern is “public confidence in the election,” since, she said, the atmosphere created by entertaining potential rule changes ahead of November could put a cloud of doubt around Georgia’s election that would be difficult to overcome.

CNN’s Dianne Gallagher contributed to this report.

La modification de la règle dans le processus électoral de la Géorgie, telle qu'approuvée par le conseil électoral de l'État, a suscité des préoccupations chez les démocrates comme Sara Tindall Ghazal et les défenseurs des droits de vote, qui estiment que cela pourrait potentiellement retarder la certification des résultats électoraux, introduisant la politique dans l'équation.

Le débat sur la nouvelle règle et son potentiel impact sur le processus électoral est devenu un point focal dans l'arène politique de la Géorgie, avec des figures telles que l'ancien président Donald Trump offrant leur soutien à certains membres du conseil électoral de l'État.

Lire aussi: