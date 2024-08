- La Commission adoptera des règlements d'exécution décrivant les modalités spécifiques de l'exécution du présent règlement.

Manifestants qui se fixent aux aéroports ou aux musées encourent non seulement des conséquences légales, mais doivent également faire face à des demandes de dommages-intérêts. Cela peut devenir très coûteux.

En août 2022, deux individus se sont collés au cadre historique du tableau de Peter Paul Rubens "Le Massacre des Innocents" à l'Alte Pinakothek. La garniture dorée du cadre, conçue par l'architecte de la cour Joseph Effner autour de 1725 avec des gravures et des sculptures élaborées, a été endommagée, ainsi que le revêtement mural. Les dommages sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon un représentant de la Pinakothek. Des mesures ont été prises pour obtenir une indemnisation pour les dommages causés.

Déranger les opérations de vol est encore plus coûteux. En décembre 2022, quatre activistes se sont collés à une voie de roulage de l'aéroport de Munich, entraînant des détournements et des retards. Avant les vacances de Pentecôte en mai 2023, six activistes du "Last Generation" se sont collés aux pistes, les deux pistes ont été fermées et 60 vols ont été annulés. Les dommages pour l'aéroport de Munich seul s'élèvent à une somme importante, a déclaré un porte-parole. Le dommage exact pour les compagnies aériennes individuelles n'est pas connu, mais il est probable qu'il soit considerably plus élevé que celui de l'aéroport de Munich.

Lufthansa a déposé des demandes de dommages pour des actions similaires à Berlin en novembre 2022, ainsi qu'à Düsseldorf et Hambourg en juillet 2023. "Les procédures sont en cours. Nous examinons les demandes de dommages dans chaque cas de ce genre, y compris les incidents récents de mai 2023 à Munich", a déclaré un porte-parole. L'évaluation des dommages est toujours en cours.

La société de l'aéroport a déjà obtenu une décision de justice civile contre les manifestants de décembre 2022. "Cependant, la mise en œuvre n'a pas réussi jusqu'à présent." L'aéroport continuera à poursuivre la collecte de créances sans restriction. La demande de dommages pour le blocage de mai est actuellement en préparation.

En comparaison, les factures présentées par la police fédérale pour leur déploiement à l'aéroport sont relativement raisonnables : Les manifestants de décembre 2022 devront payer 722 euros chacun, et les activistes qui ont été arrêtés à la clôture devront payer 91 euros chacun. La base est l'ordonnance sur les frais fédéraux - en fonction du nombre d'officiers déployés et des aides nécessaires, a déclaré un porte-parole. La facture pour le déploiement de la police en mai est actuellement en préparation.

Une source de financement majeure pour les activistes climatiques sont les dons. Il y a de nombreux appels en ligne pour cela. Certains sont couronnés de succès : l'un montre déjà un don de 309 000 euros, un autre de 101 000 euros. Même la porte-parole de "The Last Generation" Carla Hinrichs demande : "Salut toi qui lis ceci." Elle a été condamnée à 6 000 euros en juillet et doit également couvrir les frais de justice. "Je serais reconnaissant si vous pouviez partager cela avec moi." Son objectif de collecte de fonds est de 8 500 euros. La moitié a déjà été reçue.

