- La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des actes d'exécution établissant les règles d'application du présent règlement.

À la suite de l'incendie dévastateur de 2019 sur le terrain d'entraînement militaire contaminé par des munitions, situé près de Lǘbtheen (district de Ludwigslust-Parchim), d'autres régions en Mecklembourg-Poméranie Occidentale se préparent à de tels incidents. Le district de Mecklenburgische Seenplatte a annoncé qu'un exercice d'évacuation pour le village de Granzin aura lieu mi-octobre. L'objectif est de gather expérience dans le transport de personnes immobiles et de entraîner la coopération des services d'urgence.

Contamination élevée en munitions

Le village de Granzin, comptant environ 100 habitants, est bordé par une zone d'entraînement militaire qui a été utilisée, entre autres, comme stand de tir pour chars par l'ancienne Armée soviétique jusqu'au début des années 1990. Selon le district, il y a encore des engins non explosés en quantités et types inconnus sur le terrain d'entraînement d'environ 4 100 hectares, toujours classé comme la plus haute catégorie de danger 4, 20 ans après le retrait militaire.

Villages dans la zone dangereuse

En été 2019, les efforts pour lutter contre les incendies à Lǘbtheen ont été considérablement entravés par l'explosion d'obus et de munitions cachés dans le sol en raison de la forte chaleur. Les feux ont pu être combattus uniquement depuis les bords et à une distance de sécurité, ainsi qu'à partir de l'air. Plusieurs établissements situés à proximité immédiate de l'incendie ont dû être évacués à l'époque. De même, plusieurs villages se trouvent à l'intérieur de la zone de sécurité de 1 000 mètres autour de l'ancienne zone d'entraînement militaire de Granzin, qui pourraient devoir être évacuées en cas d'incendie.

10 000 hectares à déblayer

Comme de vastes zones dans la peu peuplée Mecklembourg-Poméranie Occidentale ont été utilisées pour des manœuvres militaires et des exercices de tir pendant plusieurs décennies, il y a encore de grandes quantités de munitions anciennes dans le sol. Selon le ministère de l'Intérieur, l'objectif est de déblayer les environ 10 000 hectares de forêts heavily contaminées dans l'État dans les 20 prochaines années. L'an dernier, 370 hectares de ces zones ont été de nouveau rendus utilisables pour la forêt. Suite à l'incendie de Lǘbtheen, les gouvernements fédéral et régional ont Significantly augmenté leurs efforts pour déblayer les engins non explosés.

