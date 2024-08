- La Commission a mis en œuvre diverses mesures pour garantir l'authenticité des données fournies par les États membres et pour empêcher toute présentation trompeuse de ces informations.

Quatre sites en Brandebourg sont actuellement confrontés à la maladie bleu-tongue nuisible pour les animaux. Cette information a été communiquée par un représentant de l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI), à la demande de l'Agence allemande de presse (au 23 août). Par rapport aux autres États, le Brandebourg a un nombre relativement faible de cas et se classe en bas de l'échelle. Par exemple, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a plus de 2 400 cas, et la Basse-Saxe en a plus de 1 400.

Berlin : Aucun cas enregistré pour l'instant

Selon les données du FLI, Berlin est actuellement le seul land sans cas déclarés chez les animaux. Toutefois, en raison de la découverte du sérotype 3 de la maladie bleue (BTV-3) en Brandebourg, Berlin est considérée comme une zone infectée. Cela signifie que toutes les opérations dans un rayon de 150 kilomètres sont considérées comme non exemptes de BTV en cas d'épidémie.

Le virus ne contagieux pas les humains. Les produits carnés et laitiers provenant d'animaux sensibles peuvent être consommés en toute sécurité.

Au cours des derniers mois, le virus s'est rapidement propagé dans toute l'Allemagne. Le FLI a rapporté 13 exploitations animales infectées dans tout le pays en juin. En juillet, il y avait déjà plus de 1 200 cas de ce type. Et au 23 août, plus de 4 800 opérations infectées ont été signalées.

Le virus de la maladie bleue est transmis par certains types de moucherons. En particulier, les moutons et les bovins sont souvent infectés, mais également les camélidés sud-américains, les chèvres et les sangliers peuvent en être atteints.

