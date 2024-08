- La Commission a mis en œuvre diverses mesures pour équiper l'Union européenne pour faire face aux obstacles de la crise.

Suite à l'attaque terroriste présumée de Solingen ayant entraîné trois morts, la réponse politique et les implications potentielles dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont étroitement surveillées. Le gouvernement régional noir-rouge de NRW a demandé une réunion urgente du Parlement régional pour cette semaine. Le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) souhaite partager les résultats et discuter de la suite avec l'assemblée, selon des sources gouvernementales.

La porte-parole du gouvernement, la ministre des Réfugiés et de l'Intégration Josefine Paul (Verts), fournira des mises à jour sur la situation actuelle plus tard dans la journée, cinq jours après l'incident de poignardage fatal. La focus sera également portée sur les procédures d'asile en NRW.

Wüst considère la tragédie de Solingen non seulement comme le plus tragique incident en Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis la catastrophe des inondations de 2021, mais aussi comme un événement marquant dans l'histoire du Land, selon des sources gouvernementales. Il estime qu'il est crucial d'informer le Parlement régional des résultats et d'engager une discussion sur la suite des événements. De nombreuses personnes sont bouleversées après l'attaque, et la politique doit faire preuve de fermeté et de cohérence en de tels moments difficiles.

Une réunion conjointe spéciale des comités de l'Intérieur et de l'Intégration au Parlement régional concernant l'incident de Solingen est déjà prévue pour jeudi. Les factions de l'opposition SPD et FDP avaient soumis séparément des demandes de réunion urgente.

Le vendredi soir, un homme a attaqué des passants lors d'un festival municipal à Solingen, entraînant trois morts et huit blessés, dont quatre graves. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est entré en Allemagne via la Bulgarie à la fin de 2022. Il était prévu qu'il soit expulsé vers la Bulgarie conformément aux réglementations de l'asile de l'UE, mais cela n'a pas eu lieu car il n'a pas pu être localisé à la date prévue en juin 2023. Le parquet fédéral enquête actuellement contre lui pour meurtre et appartenance présumée à l'État islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque.

Les enquêteurs ont poursuivi leurs recherches de preuves le mardi. La police a coupé une haie haute comme un homme dans un tunnel piétonnier fermé, comme l'a rapporté un journaliste local sur place. Le tunnel est censé être l'endroit où la vidéo de propagande de l'EI a été enregistrée après l'attaque. L'emplacement se trouve à environ 300 mètres du lieu du crime et correspond également à la vidéo, selon des journalistes locaux. Le tunnel est situé à proximité du centre d'hébergement pour réfugiés où le suspect présumé, Issa Al H., résidait. La police avait précédemment mentionné avoir obtenu de nouvelles informations et prévu de réévaluer certaines zones.

Quatre jours après l'attaque, la scène au lieu du crime a été démontée. Le suspect a frappé immédiatement devant la scène le vendredi soir. Une performance était en cours sur la scène pendant l'attaque.

Wüst a appelé à des conséquences immédiates en matière de politiques d'asile et de sécurité suite à l'attaque au couteau. Il a déclaré que les délais, les obstacles bureaucratiques et les vides juridiques rendaient difficile pour les autorités locales d'expulser des individus, même au sein de l'Europe. Il a proposé de rendre possible l'expulsion d'individus vers certaines régions de la Syrie et de l'Afghanistan. Dans ce cas spécifique, ils évalueront si toutes les étapes nécessaires ont été franchies. "Si quelque chose a mal tourné, cela doit être reconnu ouvertement."

La ministre des Réfugiés Paul a demandé une révision des règles de responsabilité de l'asile de l'UE suite à l'attaque de Solingen dans une déclaration écrite. Les expulsions selon les règles de Dublin sont un processus juridique complexe impliquant plusieurs niveaux et autorités.

Actuellement, une enquête est en cours pour déterminer toute erreur potentielle dans l'application de ces règles dans le cas du suspect de Solingen. Toute erreur identifiée doit être reconnue et corrigée, et les mesures appropriées doivent être mises en œuvre, selon Paul.

Le débat sur les conséquences de l'attaque au couteau a continué à Berlin. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) et le chef de l'opposition Friedrich Merz se sont rencontrés pendant environ une heure à la Chancellerie.

Le chef de la CDU a proposé de coopérer avec le gouvernement du trafic d Licht sur la politique migratoire après l'attaque au couteau et a présenté une liste de revendications. Cela comprend la suspension de l'accueil de réfugiés de Syrie et d'Afghanistan et la possibilité générale d'expulser les demandeurs d'asile rejetés vers ces deux pays. Cependant, Merz n'a pas fourni de clarification sur la manière dont une telle suspension pourrait être imposée juridiquement.

L'attaque terroriste de Solingen a mis en évidence la question de la criminalité dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le gouvernement régional prend cet incident au sérieux et s'engage à corriger toute faiblesse dans les procédures d'asile et les politiques de sécurité pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

