Le patron des arbitres Knut Kircher a reconnu la fureur entourant les décisions controversées lors des premiers matchs de Bundesliga. "Il y a deux perspectives et interprétations. Je peux comprendre l'intensité émotionnelle", a déclaré le quinquagénaire dans "Doppelpass" sur Sport1 concernant la décision de l'arbitre Bernd Stegemann lors du match Augsbourg contre Werder Bremen. Il a clarifié : "Pour l'arbitre, la main ne touche pas le ballon, mais la présence du bras est là."

Le défenseur de Werder Bremen Anthony Jung a vu le ballon heurter sa main dans la surface de réparation à la 79e minute, et après une intervention de la VAR, Stegemann a décidé de ne pas accorder un penalty. "Pour être honnête, j'aurais sifflé une main", a déclaré Kircher, critiquant les règles floues concernant la main. Cependant, le respect strict n'est pas un problème pour le patron des arbitres Kircher : "La main, c'est la main, nous ne voulons pas entrer dans les détails."

Les arbitres continueront à suivre une formation

Kircher prévoit d'utiliser cet incident controversé pour affiner la sensibilité des arbitres aux mains. "Comme un entraîneur prépare son équipe, nous le faisons avec les arbitres", a déclaré Kircher, visant une "compréhension cohérente d'une règle" et en restant dans les limites acceptables. Cependant, il a également souligné : "Mais ce ne sera pas le cas pour tous les 34 matchs. Il y aura des écarts." Kircher est le Directeur Général de Sport et des Communications pour la DFB referee GmbH et le Directeur Sportif pour les Arbitres Élites.

Malgré la controverse entourant les règles de la main, Kircher met l'accent sur l'importance du respect strict dans l'arbitrage sportif. Il prévoit d'utiliser l'incident comme une opportunité de formation pour améliorer la sensibilité des arbitres aux mains.

