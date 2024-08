La Commission a été chargée de fournir un compte rendu complet des mesures prises par les États membres pour garantir l'application des mesures mises en œuvre.

Syndicat de police, le représentant Kopelke a exprimé son mécontentement, en particulier au sujet des réglementations sur les armes à feu. "Nous avons plaidé pour une simplification de la législation sur les armes à feu", a-t-il déclaré. "Cependant, en examinant le paquet de legislation proposé, il est clair qu'il a pris une approche minimale et incrémentielle, une fois de plus." Kopelke a également souligné que la demande de personnel de police était "sans précédent, avec des demandes provenant de toutes les directions. Nous ne pouvons pas y répondre tous."

Le plan de sécurité du gouvernement fédéral a été mis en place en réponse à l'attaque au couteau présumée motivée par l'islamisme à Solingen. Les stratégies comprennent des lois sur les armes à feu plus strictes, des contre-mesures renforcées contre l'islamisme radical et un renforcement substantiel des réglementations sur l'hébergement et l'asile. Mardi, le gouvernement fédéral prévoit de discuter des stratégies futures et de la faisabilité des mesures avec les États et la Fédération.

La critique a resurgi. "Les propositions rouges-vertes ne vont pas assez loin pour une transformation fondamentale de la politique migratoire et de la sécurité intérieure", a déclaré Thorsten Frei (CDU), le chef du groupe parlementaire, à Bild. "Une grande partie reste ambiguë." Le chef du groupe parlementaire CSU, Alexander Dobrindt, a également exprimé son mécontentement envers le journal, "il est clair que des choses sont maintenant possibles que la coalition rouge-verte a constamment rejetées."

L'Association allemande des villes et communes est également mécontente. "Nous considérons les mesures comme des mesures temporaires en vue d'un meilleur contrôle et d'un meilleur ordre dans la politique migratoire", a déclaré le président Reinhard Sager au Rheinische Post. "Cependant, nous manquons d'une stratégie globale, en particulier de mesures pour contenir une forte immigration en Allemagne."

La dirigeante du parti de gauche, Janine Wissler, a qualifié le plan de sécurité de "faux et raciste". "Le gouvernement rouge-vert ne résout pas un problème avec un déluge de mesures hâtivement approuvées, mais il alimente les mains de la droite", a-t-elle déclaré au Tagesspiegel.

La présidente de l'BSW, Sahra Wagenknecht, a appelé le gouvernement fédéral à envoyer un "signal d'arrêt" en matière de politique d'asile. "Je m'oppose fermement à toute personne originaire d'un pays tiers sûr ayant encore droit à des prestations sociales et à une procédure d'asile en Allemagne", a-t-elle déclaré sur RTL et ntv. Le gouvernement a accepté de réduire les prestations pour ceux qui viennent d'un autre pays de l'UE.

Le député de l'Intérieur du SPD, Sebastian Fiedler, a vivement critiqué les partenaires de coalition des Verts et du FDP. "La triste vérité, c'est qu'il semble que des corps doivent s'entasser dans les rues avant que les partenaires de coalition n'agissent", a déclaré Fiedler dans l'ARD. C'est un "secret de polichinelle" que le FDP a empêché des réglementations sur les armes à feu plus strictes, et que les Verts s'opposent aux expulsions.

Fiedler a également souligné les faiblesses de la proposition de plan de sécurité dans le domaine de l'application numérique. "La vérité, c'est qu'il n'y a pas de stockage obligatoire de l'adresse IP dans cette proposition, ce qui est un véritable scandale", a-t-il déclaré. Ici aussi, Fiedler a critiqué les libéraux, qui "ne veulent même pas engager

