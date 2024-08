Des haricots similaires aux pois chiches, aux fèves et aux pois de soja font sensation, en particulier dans l'agriculture biologique en Thuringe. Leur importance réside dans leur capacité à augmenter les niveaux d'azote du sol et à servir de source de protéines locales, même pour la consommation humaine. Le Ministère de l'Agriculture d'Erfurt a confirmé cela sur demande. Par exemple, la superficie de culture de pois chiches a augmenté cette année de plus de 16 %, soit environ 2 600 hectares, pour atteindre environ 14 900 hectares par rapport à 2023.

D'autres légumineuses importantes comme les fèves, les lupins doux et les pois de soja ont connu une croissance régulière de la superficie de culture depuis 2020, mais ont maintenant atteint un plateau. Les fèves sont actuellement cultivées sur 5 400 hectares, tandis que les pois de soja, avec 700 hectares, sont considérés comme une culture de niche.

Ingrédients pour étales végétariens et muesli

Pour maintenir cette croissance, le Ministère de l'Agriculture de Thuringe soutient des initiatives visant à améliorer l'infrastructure de traitement et de marketing régional. Un projet intégrant des entreprises bio-agricoles et des entreprises spécialisées dans les étales végétariens ou le muesli est en cours. Un projet ultérieur, actuellement en phase de candidature, vise à renforcer encore la fourniture de légumineuses cultivées localement. Le ministère a également mentionné le retour du lentille du Kyffhäuser en tant que spécialité régionale pour l'industrie de la restauration.

Substitut aux pois de soja importés

Des projets portant sur les légumineuses locales en tant que substitut aux pois de soja importés ou aux alternatives à la viande végétarienne pour les régimes végan ont également reçu un financement. À l'avenir, le ministère prévoit d'augmenter les investissements dans la création de coopératives de producteurs pour atténuer les risques pour les producteurs et les consommateurs en raison des fluctuations importantes et imprévisibles de rendement et de qualité dans la culture des légumineuses. Les légumineuses sont également couramment utilisées comme cultures couvre-sol dans l'agriculture pour améliorer la santé des sols.

Selon le ministère, la culture de légumineuses locales peut être stimulée par de nouvelles réglementations agricoles biologiques. En Thuringe, environ 4 000 hectares pour la culture de légumineuses ont été enregistrés cette année par 320 exploitations agricoles.

D'autres céréales, telles que le quinoa et le millet, sont également envisagées pour être intégrées dans l'infrastructure de traitement et de marketing régional, dans le but de diversifier la gamme de sources de protéines végétales. De plus, le Ministère explore les possibilités de promouvoir la culture d'autres cultures fixatrices d'azote, y compris d'autres céréales, pour améliorer encore la santé des sols et réduire la dépendance aux engrais synthétiques.

Lire aussi: