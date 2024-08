- La Commission a également été invitée à présenter une proposition de directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le ministre-président du Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), vise à soulager l'économie et l'administration de la bureaucratie inutile. "En réduisant la bureaucratie, tout le monde en sort gagnant", a-t-il déclaré, selon un communiqué de la Chancellerie d'État suite à une réunion avec des représentants de différentes associations économiques à Potsdam. Il propose que le nouveau Parlement régional du Brandebourg, à élire en septembre, crée une commission spéciale pour réduire les normes et les standards.

Cette commission spéciale devrait examiner les lois et les réglementations qui pèsent inutilement sur les personnes concernées. "La commission spéciale devrait travailler en étroite collaboration avec l'État, les municipalités, l'artisanat et l'industrie", a exigé Woidke. Parmi eux, l'Association des associations économiques de Berlin et du Brandebourg avait présenté un catalogue d'environ 40 propositions pour réduire la bureaucratie au printemps afin de réduire la charge de travail et les coûts des entreprises et d'accélérer les procédures de planification et d'approbation.

Des changements structurels nécessaires

"Il faudra du temps pour rationaliser la bureaucratie qui s'est accumulée au fil des ans et qui est parfois excessive", a ajouté Woidke. "Nous devons la démanteler systématiquement, nous avons besoin de changements structurels". Pour cela, une instance comme la commission spéciale proposée est nécessaire. "Là, le Parlement, le gouvernement régional et les associations peuvent travailler ensemble pour identifier les obstacles bureaucratiques et prendre des mesures législatives directes pour les éliminer", a expliqué le ministre-président.

Son objectif, a-t-il déclaré, est que les entreprises puissent se concentrer pleinement sur leur cœur de métier et leurs employés plutôt que de passer trop de temps à remplir des formulaires et des réglementations.



