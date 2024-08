- La Commission a également été invitée à présenter une proposition de directive sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Hausses des prix des voies à la Deutsche Bahn ne devraient pas, selon le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP), entraver le trafic de marchandises et de passagers sur les rails. "Nous surveillons de près cette évolution des prix des voies", a déclaré le politique du FDP dans une interview avec l'agence de presse allemande à Mayence. "Nous voulons beaucoup de trafic sur les rails, un trafic ponctuel sur les rails, nous voulons un système ferroviaire performant."

Le ministère de Wissing s'efforce notamment lors des négociations budgétaires actuelles au niveau fédéral de garantir des fonds à court terme pour subventionner les prix des voies dans le trafic longue distance de passagers et de marchandises. Des positions correspondantes peuvent être trouvées dans le projet de gouvernement actuel.

Une refonte du système de prix des voies est prévue à long terme

Les prix des voies sont des frais prélevés par la filiale InfraGo de DB Infrastructure. Toutes les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire doivent les payer - y compris les entreprises de transport de la ferroviaire elle-même. L'Agence fédérale des réseaux a récemment approuvé une augmentation significative des prix des voies pour 2025. InfraGo fait référence à des coûts de personnel et de matériel plus élevés. En raison d'une réglementation légale, le trafic régional ne doit pas être trop chargé - c'est pourquoi les augmentations sont principalement reportées sur le trafic longue distance et de marchandises.

Le ministère fédéral des Transports a déjà indiqué que le financement spécial pour les entreprises ferroviaires ne pouvait être une solution à long terme. Pour cela, une refonte à long terme du système actuel de prix des voies est nécessaire. Cependant, à quoi cela pourrait ressembler est encore incertain. Tout d'abord, l'évolution sera évaluée, a déclaré Wissing à dpa à Mayence. De plus, de nombreuses mesures sont en cours d'élaboration pour atteindre les objectifs de la politique des transports. Cela comprend la rénovation générale du réseau et un paquet de financement complet pour le trafic ferroviaire de marchandises, "qui se concentre sur l'amélioration de la rentabilité du trafic de wagons isolés".

Le ministère fédéral des Transports s'efforce de garantir des fonds à court terme pour subventionner les prix des voies dans le trafic longue distance de passagers et de marchandises lors des négociations budgétaires actuelles, comme l'indiquent les positions du ministère de Wissing dans le projet de gouvernement.

