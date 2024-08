La Commission a également adopté une proposition de règlement sur la protection de l'environnement.

"Le débat récurrent sur les coupes dans la coopération au développement et l'aide humanitaire est un signe de courte vue politique et de naïveté économique," ont déclaré les organisations. "Nous vivons dans un monde interconnecté avec une concurrence mondiale pour les marchés et les ressources." Un retrait de l'Allemagne aurait "des conséquences négatives pour notre économie et notre réputation de partenaire fiable à l'échelle mondiale."

D'autres signataires comprennent les organisations Global Citizen, la Fondation allemande pour la population mondiale, The One Campaign et le Comité international de la Croix-Rouge Allemagne. Le contexte de l'appel est les réductions prévues dans la coopération au développement et l'aide humanitaire dans le budget fédéral pour l'année à venir.

Il y a eu un différend de plusieurs mois au sein du gouvernement fédéral sur le projet de budget pour 2025. Les chefs de coalition ont convenu de directives en juillet, qui comprenaient également les coupes demandées par le ministre des Finances Christian Lindner (FDP).

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Développement ont critiqué les plans. Les Verts et le SPD ont annoncé des négociations importantes au Bundestag. Le budget sera discuté et décidé là-bas après les vacances d'été en novembre.

L'agence d'aide associée au Comité international de la Croix-Rouge Allemagne a signé l'appel, s'exprimant contre les coupes proposées dans la coopération au développement et l'aide humanitaire. Si l'Allemagne retirait le financement, cela pourrait avoir un impact négatif à la fois sur l'économie et la réputation du pays en tant que partenaire fiable dans les efforts d'aide internationaux.

