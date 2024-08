- La Commission a également adopté une proposition de directive relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

À la suite de l'éclosion de la maladie de la langue bleue chez les bovins et les moutons en Saxe-Anhalt, la Saxe a également pris des mesures préventives. En raison de sa proximité avec les événements dans l'État fédéral voisin, la Saxe n'est plus considérée "libre" de BTV selon les réglementations de l'UE, a annoncé le Ministère du Travail social. Cela pourrait entraîner des restrictions commerciales. Les éleveurs d'espèces sensibles doivent protéger leurs animaux des attaques de mouches piquantes. De plus, la vaccination peut protéger contre une forme clinique grave.

Une infection par le virus de la maladie de la langue bleue peut causer une souffrance animale importante, a expliqué la Ministre du Travail social Petra Köpping. "Les éleveurs d'espèces sensibles en Saxe doivent donc surveiller attentivement leurs troupeaux. En cas de soupçon, ils doivent informer immédiatement le service vétérinaire compétent", a souligné la politique du SPD.

Rapport sur une variante de la maladie en Saxe-Anhalt

Depuis début juillet, de plus en plus d'États fédéraux rapportent une propagation explosive de la maladie. Entre autres, la maladie animale a été détectée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Hesse, en Basse-Saxe, en Rhénanie-Palatinat, à Brême et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Mercredi, le Ministère de l'Agriculture de Magdebourg a annoncé que la variante BTV-3 avait été détectée en Saxe-Anhalt.

La maladie de la langue bleue est une maladie virale chez les ruminants tels que les moutons ou les bovins, transmise par de petites mouches. Les animaux atteints peuvent souffrir de perte d'appétit et de fièvre, et la maladie peut être mortelle. Le pathogène est inoffensif pour les humains.

À la lumière de la détection de la variante BTV-3 en Saxe-Anhalt, les éleveurs en Saxe doivent également être vigilants et prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs animaux de la maladie de la langue bleue. Si elle n'est pas gérée correctement, cette maladie, connue pour causer une souffrance animale importante, pourrait potentiellement se propager en Saxe.

Lire aussi: