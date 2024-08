La Commission a déjà pris un certain nombre de mesures pour assurer la mise en œuvre des propositions de la Commission.

Une forte demande a entraîné un problème technique, rendant temporairement impossible de soumettre une demande de financement le 6 août, comme l'a également annoncé le ministère. Les parties concernées peuvent soumettre leur demande rétroactivement dans les anciens conditions de financement, nécessitant une déclaration informelle. Le ministère a mis en garde contre des tentatives de fraude : le Bafa avait enregistré des demandes commencées le 6 août et vérifié les tentatives échouées.

Le ministère de l'Économie avait annoncé le 5 août que le financement serait considérablement réduit - prenant effet le 7 août. Depuis, l'aide à la rénovation énergétique d'un bâtiment n'est plus couverte qu'à 50 %, contre 80 % Previously. Les subventions maximales ont été divisées par deux, à un maximum de 650 euros pour les maisons individuelles ou à deux familles et 850 euros pour les bâtiments de trois appartements ou plus.

"Malheureusement, de telles décisions doivent être prises à court préavis", a expliqué le ministère le vendredi. "Cela n'est malheureusement pas possible autrement, pour empêcher les fonds d'être épuisés trop rapidement par un afflux."

Le lundi, le ministère a expliqué que la réduction du financement était "inévitable" compte tenu de la situation budgétaire globale et de la demande continue de financement d'aide à la rénovation énergétique. D'ici la fin de l'année, le gouvernement fédéral s'attend à plus de 150 000 demandes.

Une aide à la rénovation énergétique vise à soutenir les consommateurs dans la rénovation de leur maison de manière économe en énergie. Cela peut impliquer, par exemple, le remplacement des fenêtres ou l'isolation des murs extérieurs. Des experts conseillent sur les mesures qui sont judicieuses et dans quel ordre elles doivent être mises en œuvre.

Un calendrier de rénovation individuel (iRS) peut également être créé, qui offre d'autres possibilités de financement : ceux qui ont un iRS créé peuvent recevoir un financement de 20 % au lieu de 15 % pour la rénovation réelle. Les dépenses éligibles pour les mesures individuelles sont doublées avec un iRS, passant de 30 000 euros à 60 000 euros.

L'abréviation pour le calendrier de rénovation individuel est iRS. En raison de la forte demande, les candidats rencontrant des problèmes techniques le 6 août doivent soumettre une déclaration informelle, comme l'a indiqué le ministère, pour postuler rétroactivement dans les anciennes conditions de financement.

Lire aussi: