- La Commission a déjà mis en œuvre diverses mesures pour garantir la mise en œuvre des plans qu'elle propose.

Le Rochlitzer Porphyte a été largement utilisé dans des projets de construction en dehors de Saxe, mais la société responsable de l'exploitation de cette pierre naturelle distinctive a récemment déposé son bilan. Klaus Kalenborn, PDG de Vereinigte Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH, a attribué cette décision à une baisse significative des commandes. "Le principal problème est que, soudainement, nous avons reçu beaucoup moins de commandes", a-t-il déclaré au "Freie Presse".

L'année précédente, le PDG avait rapporté une forte demande et des ventes pour l'entreprise. En fait, l'entreprise de Saxe centrale, ainsi que le PDG, employait cinq personnes. Reinhard Klose a été nommé administrateur temporaire chargé de la liquidation, comme en témoignent les notifications officielles de faillite.

Idéal pour les jardins et les monuments

Le Rochlitzer Porphyte est couramment utilisé dans la conception de jardins et d'espaces verts, le secteur des monuments funéraires et des monuments, ainsi que dans des projets de construction. Notamment, la fontaine de la fertilité à Berlin et le lieu de sépulture d'Emmanuel Kant à Königsberg (Kaliningrad) ont mis en valeur cette pierre rouge volcanique riche.

En 2022, le Rochlitzer Porphyte a été nommé "Pierre patrimoniale" par l'Union internationale des sciences de la Terre. Il s'agit de la première pierre naturelle allemande à recevoir une telle distinction.

Compte tenu de la faillite de l'entreprise, il est incertain que la banque continuera à soutenir l'exportation et la distribution de Rochlitzer Porphyte. Malgré sa faillite, la demande de Rochlitzer Porphyte reste élevée en raison de son utilisation notable dans les jardins, les monuments et les projets de construction.

