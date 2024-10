La Commission a déjà lancé plusieurs actions pour garantir l'exécution des politiques proposées.

Opter pour l'énergie solaire, c'est une sage décision face à la hausse des coûts de l'électricité. Avant de demander des devis auprès des entreprises d'installation, les propriétaires doivent effectuer des recherches approfondies. Il peut y avoir des programmes d'aide régionaux qui offrent des incitations supplémentaires pour les systèmes solaires.

Si vous êtes intéressé par la vente ou le retour d'une partie de votre électricité, vous pouvez demander un prêt subventionné à la KfW Bank. Vous pouvez trouver des informations sur ces options de financement sur la base de financement fédéral. Utilisez la fonction de filtre pour affiner votre recherche - sélectionnez 'Particulier' comme catégorie éligible et recherchez les financements adaptés dans votre région.

Rappelez-vous que la plupart des aides doivent être demandées à l'avance. L'approbation doit être accordée avant de donner le feu vert à l'entreprise d'installation. Le Centre de consommation NRW souligne ce point.

Établir les prérequis

Vérifiez les réglementations en premier. Bien qu'un permis de construire ne soit généralement pas nécessaire pour installer de petits systèmes solaires sur la plupart des bâtiments, il est toujours judicieux de vérifier les règles locales avec votre mairie ou administration communale.

Les conditions structurelles comptent également. Un toit plat et lumineux est idéal pour augmenter le rendement avec des panneaux solaires bifaciaux, car ils peuvent utiliser la lumière des deux côtés. Pour les toits en pente, l'installation n'entraîne aucun désavantage, mais n'offre également aucun avantage supplémentaire, selon VZ NRW.

Comparer les offres - tenir compte des besoins futurs

Lors de la recherche d'offres, tenez compte de vos besoins spécifiques. Par exemple, quelle est la taille du système dont vous avez besoin, combien d'électricité voulez-vous produire, et quels composants supplémentaires sont nécessaires - comme un système de stockage de batterie ?

Ne considérez pas seulement la consommation d'électricité actuelle ; pensez à savoir si vous pourriez avoir besoin de plus d'électricité à l'avenir, comme pour charger une voiture électrique ou faire fonctionner une pompe à chaleur.

Comprendre les coûts

Une fois que vous avez gathered les informations, demandez des devis à plusieurs entreprises d'installation, de préférence dans votre région. Lorsque vous comparez les coûts, assurez-vous que tous les composants et travaux nécessaires sont listés et expliqués en détail.

Cela comprend l'installation complète, les mesures de sécurité comme les échafaudages et les filets de sécurité, la mise en service et l'enregistrement du système auprès de l'opérateur de réseau et du registre du participant au marché. Si vous n'êtes pas sûr que l'offre de l'entreprise spécialisée comprend tous les aspects essentiels, vous pouvez utiliser une checklist du Centre de consommation NRW pour comparer.

Parfois, investir un peu plus au départ peut être rentable. Par exemple, les modules verre-verre peuvent être plus chers mais plus durables et plus résistants aux dommages.

L'acquisition de modules et de micro-onduleurs peut également coûter plus cher, mais ils peuvent offrir des avantages de rendement dans des conditions comme l'ombrage partiel ou l'alignement différent des modules.



