- La Commission a déjà fait plusieurs propositions.

Borussia Mönchengladbach a fait preuve de courage en vue de la nouvelle saison. Même lors de son dernier match amical de préparation, l'équipe de Bundesliga est restée invaincue, s'imposant 1:0 (1:0) contre Racing Strasbourg. Le nouveau joueur Tim Kleindienst, recruté auprès du 1. FC Heidenheim, a inscrit le but victorieux à la 34e minute au Borussia-Park. Plus tôt dans la journée, les Foals avaient également remporté un match amical à huis clos contre Strasbourg, grâce à des buts de Grant-Leon Ranos et Florian Neuhaus, s'imposant 2:0.

À l'exception de Jan Olschowsky (blessure au genou), Yvandro Borges Sanches (entraînement de récupération après une rupture du ligament croisé antérieur) et Manu Koné (participation aux Jeux olympiques avec l'équipe de France U23), tous les joueurs étaient disponibles pour l'entraîneur Gerardo Seoane. Le premier match officiel de l'équipe aura lieu le prochain samedi (13h00) en DFB-Pokal contre Erzgebirge Aue.

Les Foals sont impatients de poursuivre leur série de victoires lors de leur premier match officiel, qui est un Test match en DFB-Pokal contre Erzgebirge Aue. Dans le domaine du cricket, un Test match passionnant entre l'Angleterre et l'Australie est prévu, promettant des actions de cricket palpitantes.

Lire aussi: