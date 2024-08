- La Commission a déjà fait plusieurs propositions au Conseil.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, appelle également à une réduction de l'aide militaire à l'Ukraine, compte tenu du budget fédéral. "Nous ne pouvons pas continuer à financer des armes pour l'Ukraine qui sont épuisées et qui n'ont aucun effet. Tout doit être proportionnel", a déclaré le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) au Réseau editorial Allemagne (RND). "Oui, nous pouvons apporter notre soutien, mais nous voyons que nous atteignons nos limites."

Kretschmer a réagi à la question de savoir s'il était favorable à la fin de l'aide militaire allemande à l'Ukraine pour économiser de l'argent. "J'ai toujours été clairement contre les livraisons d'armes et j'ai plaidé pour des initiatives diplomatiques", a-t-il déclaré. "Depuis deux ans, je maintiens cette position, et malheureusement, elle a été confirmée sur de nombreux points. Je pense que le conflit en Ukraine ne sera pas résolu sur le champ de bataille, mais autour de la table des négociations."

L'an dernier, le ministre-président de Saxe avait déjà proposé un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, avec un retrait temporaire des territoires ukrainiens - ce qui a déplu à l'Ukraine. Depuis février 2022, le pays se défend contre une invasion russe avec une aide massive de l'Occident. L'Allemagne est le deuxième plus grand soutien individuel après les États-Unis.

"Tout est hors de contrôle"

En regardant le débat renouvelé sur le budget fédéral pour 2025, Kretschmer a mis en avant l'augmentation du budget ces dernières années. "Avant la crise du corona en 2019, nous avions un volume budgétaire de 344 milliards d'euros. Nous en sommes maintenant à 480 milliards, et pourtant, la coalition du trafic lumineux ne peut pas s'accorder sur le budget", a déclaré le ministre-président. "Cela montre que tout est hors de contrôle. Cinquante milliards d'euros pour les citoyens, des dizaines de milliards pour la migration, des milliards pour l'aide militaire. Cela ne marchera pas."

En septembre, de nouveaux parlements régionaux seront élus en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg. L'AfD et l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APS) se concentrent sur la migration et la paix en plus du sujet de la migration. Les deux partis sont opposés aux livraisons d'armes à l'Ukraine et sont en faveur de négociations immédiates entre l'Ukraine et la Russie. La CDU dans les trois États n'a pas exclu de coopérer avec l'APS. La cheffe de parti Wagenknecht rend les coalitions dépendantes de la position des partenaires sur la guerre en Ukraine.

