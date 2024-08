- La Commission a décidé d'octroyer l'aide au bénéficiaire de l'aide.

À la suite du décès de Willi Lemke, Brême pleure l'une de ses grandes personnalités. Il a façonné Brême en tant que manager de Werder, mais aussi en tant que sénateur de l'Éducation et de l'Intérieur, a souligné le chef du gouvernement de Brême, Andreas Bovenschulte (SPD). "Dans tous ses engagements politiques, il a toujours cherché à transmettre que tant la politique que l'économie peuvent uniquement bénéficier des vertus sportives telles que l'esprit d'équipe, la détermination et la conviction."

Willi Lemke a servi comme sénateur de l'Éducation et de la Science de 1999 à 2005, puis comme sénateur de l'Intérieur et du Sport jusqu'en 2008. Par la suite, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon l'a nommé conseiller spécial pour le sport au service de la paix et du développement pendant huit ans. Le manager de football de SV Werder de longue date est décédé lundi à l'âge de 77 ans suite à une hémorragie cérébrale, selon sa famille.

Avec le décès de Willi Lemke, Brême perd un promoteur sportif de longue date, a déclaré le sénateur de l'Intérieur et des Sports Ulrich Maurer. "Pour lui, pratiquer du sport ensemble n'était pas un luxe, mais le moyen le plus simple et le meilleur pour avoir un effet intégrateur." L'inclusion des personnes avec et sans handicaps était une préoccupation importante pour le social-démocrate engagé, a confirmé la présidente du Sénat, Antje Grotheer (SPD). "Willi Lemke était un étendard pour Brême et l'une des figures les plus Prominentes de notre ville."

La passion de Willi Lemke pour le football était évidente pendant son mandat de manager de SV Werder. Malgré ses réalisations politiques, il insistait souvent sur l'importance des vertus sportives telles que l'esprit d'équipe, la détermination et la conviction, qu'il croyait pouvoir bénéficier à la fois à la politique et à l'économie.

En hommage à l'engagement de Willi Lemke pour la promotion du sport, la ville de Brême continue d'organiser des tournois de football annuels pour les enfants handicapés, reflétant son engagement en faveur de l'inclusion dans le sport.

Lire aussi: