- La Commission a décidé de suspendre l'exploitation de l'aéroport.

Enquêtes en cours pour des activités suspectes sur une base aérienne de Cologne

Les enquêteurs examinent des activités inhabituelles sur une base aérienne de Cologne-Wahn, suspectant un crime contre la Bundeswehr. Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé mercredi que les casernes avaient été fermées pour des investigations en raison de soupçons d'intrusion illégale tentée ou réussie. Il a également déclaré qu'il y avait des soupçons de sabotage. Les auteurs des actions éventuelles sont actuellement inconnus. Entre-temps, des enquêtes sur des actes de violation de propriété sont également en cours.

En plus du site de Cologne-Wahn, le point de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a également été temporairement fermé en raison de soupçons de sabotage. Un homme a tenté d'entrer sur les lieux mardi soir mais en a été empêché, a déclaré un porte-parole de l'OTAN à l'agence de presse AFP mercredi. Le point de soutien a ensuite été investigué de manière routinière et la police a lancé une enquête.

L'OTAN donne l'autorisation de retour à Geilenkirchen

Indépendamment de cet incident, l'OTAN a ordonné un test de qualité de l'eau au point de soutien mercredi matin, a déclaré le porte-parole. Il s'agissait d'une mesure de précaution suite à des valeurs d'eau suspectes au point de soutien de la Bundeswehr à Cologne-Wahn, qui ont fait naître des soupçons de sabotage. Aucun signe de problèmes de qualité de l'eau à Geilenkirchen n'a été trouvé.

En plus de la police et de la police militaire, le Service de contre-espionnage militaire (MAD) et l'Office de protection de l'État ont également été impliqués dans les enquêtes. Le ministère a renvoyé les détails supplémentaires aux autorités d'enquête.

Les mesures de sécurité au point de soutien de l'OTAN ont été renforcées en réponse à l'incident de Cologne-Wahn, a déclaré le porte-parole. Dans le cadre de cette mesure, le personnel de sécurité à l'entrée du point de soutien a été renforcé. L'OTAN a depuis donné l'autorisation de retour, déclarant que le point de soutien fonctionne "à pleine capacité".

Échantillons d'eau en cours d'analyse

Les enquêtes sur la base aérienne de Cologne-Wahn ont été déclenchées par des avertissements de changements de la qualité de l'eau du robinet, selon la Bundeswehr. Un trou dans la clôture, par lequel une personne aurait pu passer, ainsi qu'une personne suspecte ont également été découverts. "Il y a eu un incident dans les casernes derrière nous hier soir, ce qui a entraîné la fermeture des casernes depuis", a déclaré le colonel Ulrich Fonrobert, porte-parole de la Bundeswehr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La Bundeswehr prend cet incident très au sérieux.

L'eau a ensuite été coupée et les casernes ont été bouclées. La recherche d'un intrus a été infructueuse. Après quelques heures, les restrictions ont été levées. Aucun cas de maladie dû à une éventuelle contamination de l'eau potable n'a été signalé. Les échantillons d'eau sont désormais en cours d'analyse.

Ainsi, les soupçons de sabotage de l'approvisionnement en eau sont restés initially non confirmés. Des échantillons d'eau ont également été prélevés pour investigation. Les rapports de cas de maladie n'ont pas pu être confirmés. Il a été question de valeurs d'eau anormales.

Le commandement territorial des forces armées allemandes (TFK) annonce : "Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à tout le personnel qui pourrait avoir été blessé en relation avec l'incident". En raison des enquêtes en cours, aucun autre détail ne peut être fourni pour l'instant.

Les casernes ne pouvaient pas être entrées ou sorties pendant des heures mais étaient prévues pour rouvrir mercredi, selon les déclarations de la Bundeswehr. Les casernes de Cologne accueillent plusieurs quartiers généraux de commandement ainsi que des installations militaires et civiles de la Bundeswehr. Elle abrite également l'unité de transport aérien du ministère de la Défense, car les casernes sont adjacentes à l'aéroport de Cologne/Bonn. À Geilenkirchen, par exemple, sont stationnés les avions de reconnaissance Awacs de l'OTAN.

Les éventuels arrières-plans de l'incident étaient initialement inconnus du public. Le ministère de la Défense n'a pas fourni de détails sur une éventuelle connexion politique lorsqu'on lui a demandé. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation de sécurité globale a été réévaluée. Les experts en sécurité ont régulièrement mis en garde contre le fait que l'infrastructure militaire pourrait également être une cible d'espionnage ou de tentatives de sabotage.

À la lumière des activités suspectes sur la base aérienne de Cologne-Wahn, la peur de sabotage et d'autres actes de violence s'est étendue à d'autres installations militaires. Le point de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen a été temporairement fermé en raison de soupçons de sabotage, entraînant des mesures de sécurité renforcées et des investigations.

Compte tenu de la découverte d'une personne suspecte et de valeurs d'eau inhabituelles sur la base aérienne de Cologne-Wahn, les enquêteurs ont rapidement mis au jour des actes potentiels de sabotage et d'autres formes de violence contre l'infrastructure militaire.

