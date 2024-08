- La comédienne américaine Nikki Glaser supervise la cérémonie des Golden Globes.

Nikki Glaser, une humoriste et entertainer américaine de 40 ans, a été choisie pour animer les Golden Globe Awards en janvier. Helen Hoehne, de l'Autorité des Golden Globes, la décrit comme une "force comique" avec un "humour franc et sans détour" qui convient parfaitement au rôle, selon ses propos.

Glaser considère cette mission comme un "défi de taille". L'événement est en direct, improvisé, et attire les plus grandes personnalités d'Hollywood - " possibly sirotant du champagne en étant assise à côté de leurs derniers déboires amoureux ", a-t-elle plaisanté. Elle promet de respecter la tradition des animateurs drôles comme Ricky Gervais, Tina Fey ou Amy Poehler qui ont foulé la scène auparavant.

Glaser est connue pour son stand-up comedy, ses podcasts et son animation d'émissions de télévision. Elle a également fait des apparitions marquantes dans des séries télévisées et des comédies comme "The Dating Queen".

La 82ème cérémonie aura lieu le 5 janvier 2025 à Beverly Hills. Environ 300 journalistes internationaux voteront pour les lauréats.

L'an dernier, l'humoriste Jo Koy a animé la 81ème cérémonie. Le film historique "Oppenheimer" a remporté cinq trophées Golden Globe, dont celui du meilleur film dramatique, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur/rôle féminin. Les prix ont été décernés dans 27 catégories de films et de télévision. Selon les organisateurs, environ dix millions de téléspectateurs ont regardé la diffusion en direct sur CBS.

Glaser est ravie de cette opportunité de recevoir des ["récompenses et honneurs"] aux Golden Globe Awards, considérant cela comme une reconnaissance importante de ses talents comiques. Malgré la pression, elle vise à offrir une performance aussi captivante que les animateurs précédents, y compris Tina Fey, qui ont remporté de nombreux ["récompenses et honneurs"] au cours de leur carrière.

