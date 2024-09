La comédie stand-up est en train de se transformer, comme le citent les comédiens, et ce changement est généralement considéré comme positif.

Bien qu'elle pratique le stand-up comedy depuis six ans, elle rencontrait des défis. Ses blagues ne lui valaient pas de bookings, même pour des spectacles locaux, et la sensation d'échec devenait trop familière.

Sa prestation prévue avec Don't Tell Comedy à Los Angeles était censée être son chant du cygne, son ultime représentation. Bien sûr, elle pourrait faire occasionnellement un set ici ou là, mais en ce qui concerne le fait de se consacrer pleinement au stand-up comedy, elle avait abandonné.

Cependant, Don't Tell Comedy a publié son intégralité de son set sur YouTube, ainsi qu'un extrait sur TikTok, mettant en avant une prise de position humoristique sur les rencontres interraciales. Si vous êtes actif en ligne, vous avez peut-être vu cela. Elle commence fort, "Celles et ceux qui sont dans les rencontres interraciales, bravo. Idem pour Thomas Jefferson."

Le public applaudit, et elle les tient en haleine en faisant des blagues sur les expériences uniques de la drague avec des hommes noirs par rapport aux hommes blancs.

Cette vidéo TikTok a rapidement gagné en popularité sur la plateforme, totalisant plus de 4 millions de vues. Le vidéo YouTube de 10 minutes, quant à elle, a obtenu plus de 800 000 vues.

D'un coup, son compte Instagram a doublé ses abonnés (actuellement à 89 000). Des personnalités célèbres de la télé-réalité ont laissé des commentaires. Des icônes de la comédie ont commencé à lui envoyer des messages. Quelques mois plus tard, elle a ouvert pour Bill Burr au Madison Square Garden. Cette expérience la fait encore monter les larmes aux yeux.

"J'ai toujours été une bonne comedienne, une travailleuse acharnée, et j'avais juste besoin que les gens me voient," a déclaré Sampson. "Don't Tell a fait cela pour moi."

Don't Tell Comedy se distingue des spectacles de comédie habituels. Le lieu et la programmation restent secrets jusqu'au jour du spectacle. Il n'y a pas de minimum de consommation de boissons, ce qui rend les spectacles plus abordables. Certains événements sont même "apportez votre propre boisson." Et ils sont populaires, avec jusqu'à 149 personnes entassées dans une salle de boxe d'Atlanta pour regarder des comiques locaux se produire.

Pour les comiques de tout le pays, Don't Tell Comedy offre plus d'opportunités dans les villes plus petites. Et, comme Sampson peut en témoigner, la présence en ligne de Don't Tell Comedy est importante - avec un total combiné de 5,2 millions d'abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok.

Sampson n'est qu'un exemple parmi de nombreux comiques qui ont connu le succès grâce à Don't Tell Comedy. Depuis sa création en 2017, les comiques affirment que Don't Tell Comedy a amélioré le paysage de la comédie.

Qu'est-ce que Don’t Tell Comedy?

L'une des choses les plus importantes que Don't Tell fait est simple : ils offrent aux comiques une plateforme, en particulier en ligne.

Au lieu de compter sur une vidéo TikTok aléatoire qui prend de l'ampleur, Don't Tell offre aux comiques un public de médias sociaux intégré, une rareté dans le paysage médiatique actuel. L'un de ses millions d'abonnés pourrait tomber sur une vidéo d'un comique, l'aimer, suivre le comique et plus tard, acheter des billets pour sa tournée. Constituer une base de fans devient plus facile lorsque cela se produit.

Netflix et d'autres services de streaming ont investi considérablement dans la promotion et la production de spéciales de stand-up, mais les opportunités sur ces plateformes sont généralement réservées aux comiques connus. Il y a un fossé, un gouffre, que Don't Tell vise à combler, entre les comiques célèbres et ceux moins connus.

"That's the tough part in comedy," said Kazanjian-Amory. "You're either living in a luxurious mansion, or you're scrimping to pay rent."

That disparity wasn't always the norm. In the 1980s, comedy clubs were eager for comedians to fill their time slots. The number of venues exceeded the supply of comedians. Comedians could earn a comfortable living doing stand-up in their own cities. Eventually, some of these artists broke through, achieving fame and becoming household names, like Jerry Seinfeld and Ellen DeGeneres.

However, even if they weren't megastars, the middle-class lifestyle was still within reach in the 1980s.

The 1980s comedy boom eventually faded. Fewer venues meant fewer opportunities for comedians to make a living without already being famous. The definition of success changed: With a narrowed path to a middle-class lifestyle in comedy, comedians aimed to build enough momentum to pitch a sitcom, like Ray Romano or, later, Chris Rock.

This success model continued into the 2000s. Comedy gatekeepers, such as late-night shows and Comedy Central, determined whether a comedian was funny enough to be given a platform, be it a 10-minute set, a half-hour special, or later, an hour-long special. Eventually, they might even secure a development deal for a show (like Amy Schumer and Nick Kroll).

Nowadays, the approach to earning money through comedy has largely switched. Comics now have to build and cultivate their fan bases through various channels, such as popular podcasts or newsletters, so fans are willing to purchase tickets to watch them perform live. Previous platforms have diminished in power; they've been replaced by a more grassroots approach, driven by social media platforms like TikTok, Instagram reels, and YouTube.

However, the concept of comedians having fans is a fairly recent development, according to Fox. Although comedians like Seinfeld could sell out arenas, most working comedians were merely the main attraction at a comedy club on a Friday night. But that's changed now.

“This scenario has aided comedians of all levels to establish fan bases,” Fox explained. “And from those fan bases, you can generate a sustainable income. It's much more stable than relying on the whims of certain gatekeepers.”

Comedians praise 'Don’t Tell' as setting the bar

Grace Johnson has been doing comedy since 2021. After meeting Kazanjian-Amory last year at the New York Comedy Festival, 'Don’t Tell Comedy' produced and released her 10-minute special in June. Although the special boosted her online presence, Johnson said simply having the credit was significant.

"'Don’t Tell' se démarque actuellement comme l'une des principales plateformes de comédie, tout comme Comedy Central l'a été," a déclaré Johnson. "Surtout pour ceux qui font cela depuis moins longtemps, c'est une expérience de validation incroyablement gratifiante."

Il y a également des avantages tangibles. 'Don’t Tell' offre aux comiques une vidéo de haute qualité, professionnellement produite, qui peut être soumise à des festivals ou utilisée dans une bande-demo. Par exemple, six opérateurs de caméra et un directeur de production ont travaillé ensemble pour produire le set de Johnson. Ce ne sont pas des vidéos ordinaires prises avec un iPhone ; ce sont des clips de haute qualité qui pourraient inciter d'autres personnes à l'embaucher également.

'Don’t Tell' s'engage à démocratiser cet accès. L'équipe ne fait pas attention au nombre de followers que quelqu'un a sur Instagram, a clarifié Kazanjian-Amory. Ils s'intéressent uniquement à savoir si quelqu'un est drôle. En parcourant leur fil d'actualité, on peut remarquer des comiques de diverses ethnies, genres et démographies. 'Don’t Tell' ne se concentre pas sur un type particulier de comique. Des comiques qui ont récemment fait viral, comme Susan Rice et Andy Huggins, tous deux dans la soixantaine, sont parmi les étoiles montantes de la plateforme.

"C'est la recette secrète de 'Don’t Tell'," a insisté Johnson. "C'est juste : 'Est-ce que c'est bien ? OK.'"

Aujourd'hui, 'Don’t Tell' est la destination incontournable pour l'humour en direct, a déclaré le comique Jay Jurden, surtout pour les comiques moins connus. Contrairement aux supports traditionnels comme la télévision ou le streaming, on peut continuer à faire défiler des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube pour regarder toujours plus d'humour en direct.

Bien que les performances complètes de 10 minutes soient accessibles sur YouTube, 'Don’t Tell' utilise des vidéos verticales d'une minute avec de grands sous-titres sur d'autres pages de médias sociaux. Ils proposent des bribes d'humour divertissantes qui incitent le public à regarder des sets plus longs, comme la vidéo TikTok virale de Sampson. Cette technique maintient l'engagement du public et expose le public à une variété d'humour.

En discutant des aspects intangibles - la diversité, l'engagement du public et l'intégration verticale - Jurden a déclaré : "'Don’t Tell' fixe vraiment la barre."

Où va l'humour maintenant ?

En ouvrant une voie supplémentaire pour que les comiques se fassent connaître, à la fois en ligne et localement, 'Don’t Tell' a facilité l'opportunité pour plus de comiques de faire progresser leur carrière. Objectivement, c'est un développement positif ; plus tôt cette année, Vulture a décrit l'entreprise comme "le Gardien bienveillant de l'humour".

Cependant, il y a des limites au format. Bien que 'Don’t Tell' ait un public en ligne important, il ne contrôle pas ce qui devient viral et ce qui ne l'est pas. Il offre une plateforme à divers individus, mais le fait de fonctionner sur Internet signifie qu'il est toujours soumis aux caprices algorithmiques.

"Si l'on considère ce qui fonctionne sur YouTube ou Twitter, les bonnes choses ne deviennent pas nécessairement populaires," a déclaré Fox. "C'est le contenu qui déclenche une réponse spécifique chez les gens. Cette réaction peut ne pas être appropriée pour construire le bon type de public."

Le souci, a expliqué Fox, est qu'il pourrait encourager l'humour qui est plus fort, plus bruyant ou plus réactif - des facteurs qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux. Alternativement, cela pourrait conduire les publics à s'attendre à ce que l'humour en direct ressemble à des réels Instagram ou des vidéos TikTok.

Ce n'est pas la faute de 'Don’t Tell Comedy'. C'est simplement la nature d'Internet. Cependant, si les gens consomment l'humour en direct principalement en ligne plutôt qu'en direct, cela pourrait devenir un problème.

Malgré cela, les comiques ont besoin d'exposition, et 'Don’t Tell' a le potentiel d'introduire plus de personnes à une

Lire aussi: