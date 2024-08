- La comédie musicale "Hercule" a un nouveau personnage principal.

Le musical de Hambourg "Hercule" à la Neue Flora a un nouveau premier rôle masculin : à partir de maintenant, Philipp Büttner interprétera le rôle-titre d'Hercule dans le musical Disney, comme l'a annoncé la société de production Stage Entertainment à Hambourg. Le natif de Wurtzbourg remplacera Benét Monteiro, qui incarnera prochainement le "Roi de la Pop" dans le musical "MJ - Das Michael Jackson Musical".

Büttner a déjà endossé de nombreux rôles dans des musicales. Il y a quelques années, le trentenaire a incarné Aladdin dans le musical éponyme de Disney à Hambourg et à Stuttgart. Il a également joué les rôles de Dracula, Galileo Galilei, Clyde de Bonnie and Clyde, Goethe et Robin des Bois.

Le rôle principal d'un musical Disney est un grand rêve et un honneur incroyable pour Büttner, comme il l'a déclaré dans l'annonce. "Le petit Philipp qui avait tant de rêves a réalisé plus qu'il n'osait l'imaginer." Le directeur de casting Ralf Schädel a décrit Büttner comme l'un des meilleurs chanteurs de musicals actuels.

Le musical "Hercule" est joué à Hambourg depuis mars. Il raconte l'histoire du petit-fils d'Hercule, qui, grâce à son oncle diabolique Hadès, vit sur Terre et doit se battre pour sa vie. Pour retourner sur le mont Olympe, il doit accomplir une véritable prouesse divine.

Le nouveau défi de Büttner en tant que premier rôle dans "Hercule" dépasse ses précédents rôles dans des musicals, tels qu'Aladdin et Robin des Bois. Avec ses exceptionnelles compétences vocales, telles que saluées par le directeur de casting Ralf Schädel, il offrira sans aucun doute une performance inoubliable en tant qu'Hercule.

Lire aussi: