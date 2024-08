- La combinaison des systèmes d'infrastructure électrique et gazière à Hambourg.

Les services publics d'Hambourg, Electric Grid Hamburg et Gas Grid Hamburg, se combinent en une seule société nommée Hamburg Energy Networks Ltd. À partir de lundi, ils géreront les réseaux électriques, de gaz et d'hydrogène de la ville, comme l'ont annoncé les entreprises. Hamburg Energy Networks devrait employer environ 2 300 personnes, avec ses principaux bureaux à Bramfeld et Tiefstack. La principale mission de l'entreprise sera d'améliorer et de moderniser l'infrastructure électrique et gazière, ainsi que de développer le Réseau Industriel d'Hydrogène de Hambourg. Cette opération créera un réseau de pipelines d'hydrogène de 60 kilomètres dans la zone portuaire, principalement destiné aux clients industriels utilisant de l'énergie verte.

Selon les informations, environ 1,4 million de ménages et d'entreprises, petites et grandes, reçoivent leur électricité et leur gaz via Hamburg Energy Networks. Le réseau de pipelines de gaz s'étend sur environ 7 800 kilomètres, tandis que le réseau électrique couvre environ 30 300 kilomètres. La nouvelle société sera dirigée par le duo actuel de Gas Grid Hamburg, Michael Dammann et Gabriele Eggers, ainsi que leurs homologues d'Electric Grid Hamburg Ltd., Karin Pfäffle et Andreas Cerbe. Cerbe sera également le porte-parole de l'équipe de direction.

Les entreprises ont révélé que leurs derniers investissements dans Electric Grid Hamburg s'élevaient à 389 millions d'euros, et 31 millions d'euros pour le réseau de gaz, avec les deux sociétés contribuant ensemble environ 124 millions d'euros au budget de la ville l'année dernière. La fusion découle d'un référendum de 2013 lors duquel les habitants de Hambourg ont voté pour la rémunicipalisation des réseaux d'énergie. Cela a conduit à la création d'Electric Grid Hamburg en 2015 et de Gas Grid Hamburg en 2018, qui se réunissent maintenant en tant que Hamburg Energy Networks.

L'objectif principal de la nouvelle société est de faciliter la transition énergétique et d'aider Hambourg à atteindre la neutralité climatique d'ici 2045. Elle vise également à assurer la sécurité énergétique, à offrir des services conviviaux aux clients et à présenter aux résidents locaux des solutions abordables et fiables pour l'avenir.

