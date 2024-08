La colonie déserte qui est restée inhabitée depuis plus d'un siècle.

Au cours du siècle dernier, il y a eu une pénurie d'habitants.

Kayaköy, situé dans la province sud-ouest turque de Muğla, est un véritable village fantôme. Déserté par ses habitants et hanté par son passé, il sert de lugubre mémorial - une relique physique des chapitres sombres du pays.

Les pentes verdoyantes sont parsemées de bâtiments innombrables qui se délabrent et sont peu à peu repris par la végétation. Les vues panoramiques offrent un aperçu de la vie des disparus, faisant de cet endroit un lieu captivant et d'une beauté saisissante. En été, avec le ciel azur et le soleil brûlant, c'est déconcertant. Encore plus en saisons froides, lorsqu'il est enveloppé de brume.

Les habitants orthodoxes grecs de Kayaköy ont été contraints de partir dans les années 1920. Il y a encore une décennie, Kayaköy, ou Levissi comme on l'appelait, était une ville animée avec au moins 10 000 habitants grecs orthodoxes, nombreux étaient des artisans qualifiés qui coexistaient pacifiquement avec les farmers turcs musulmans de la région. Cependant, pendant le chaos entourant la transformation de la Turquie en république autonome, leurs vies paisibles ont été brisées.

Les tensions croissantes entre la Grèce voisine après la guerre greco-turque, qui s'est terminée en 1922, ont conduit les deux nations à expulser les personnes ayant des liens avec l'autre. Le destin de Kayaköy a été un échange de population obligatoire avec des Turcs musulmans résidant à Kavala, dans les régions grecques de Macédoine et de Thrace.

Les nouveaux habitants musulmans étaient censés être mécontents de leur nouveau logement, se déplaçant promptement et laissant Kayaköy pourrir.

Tristesse persistante

Parmi ceux qui ont choisi de rester, il y avait la famille d'Aysun Ekiz, qui dirige maintenant une petite gargote à l'entrée principale de Kayaköy, offrant des rafraîchissements aux touristes explorant la ville. Les histoires de ces temps difficiles ont été transmises de génération en génération.

« Les gens grecs étaient dans la désolation parce qu'ils ne voulaient pas partir, se souvient Ekiz, maintenant vendant des bijoux faits main aux visiteurs. Certains ont même laissé leurs enfants derrière eux pour être pris en charge par des amis turcs, pensant qu'ils reviendraient. Mais ils ne l'ont jamais fait. »

Ekiz dit que la famille de ses grands-parents étaient des bergers et se sont facilement adaptés à la vie en bordure de la ville. La plupart des transplantés, elle affirme, détestaient vivre à Kayaköy en raison de la couleur bleue des murs de la maison, supposément utilisée pour tenir les scorpions et les serpents à distance.

Des vestiges de cette teinte bleue peuvent encore être observés sur les murs survivants des 2 500 maisons environ qui composent Kayaköy, bien que la plupart des autres touches esthétiques aient été effacées par le temps. Ce qui reste en vaut encore la peine d'être exploré comme un instantané d'un mode de vie ancien sur le bord de la modernité.

Jane Akatay, co-auteur de « Guide de Kayaköy », écrit que l'une des raisons de l'abandon de la ville peut avoir été la tristesse palpable qui planait sur les lieux après les événements tragiques des années 1920. La nature a également joué un rôle significatif dans la détérioration de ses structures humaines.

Séismes et tempêtes

« Il y a eu des séismes, il y a eu des tempêtes. Le climat, le temps, les orages... tout a affecté cet endroit intriguant », écrit-elle. « Et aussi, au fil des ans, le mortier qui les maintenait ensemble s'est effrité, et les choses se sont effondrées si elles n'étaient pas entretenues. »

Les visiteurs paient un droit d'entrée de trois euros (environ 3 dollars) à un petit kiosque sur la route principale avant d'entrer à Kayaköy. De là, ils peuvent explorer la ville à pied, en parcourant ses sentiers parfois rugueux et inégaux et ses ruelles. Les pancartes à l'entrée indiquent l'école, les églises et la fontaine.

Il est recommandé de réserver au moins deux heures pour apprécier pleinement le site. Avec peu de visiteurs en dehors des groupes de touristes occasionnels pendant les périodes de pointe, il est facile de trouver de la solitude, imaginant l Former vivacité de la région, en particulier dans la place du marché, où les hommes locaux se rassemblaient pour boire du thé et partager des histoires.

La plupart des maisons, construites un siècle avant l'abandon, n'ont plus de toits et leurs murs délabrés sont envahis par la végétation. Certaines maisons ont des trous dans leurs sous-sols, autrefois utilisés pour tanner les peaux pour le cuir - la fabrication de chaussures était un métier courant ici.

Beaucoup ont encore des citernes intactes - vitales pour stocker l'eau dans une ville sans plomberie.

« L'eau potable était transportée sur des ânes », dit Ekiz. Elle se souvient également des conditions de vie difficiles, où, sans sanitation adéquate, les habitants utilisaient des vêtements usagés à la place du papier toilette. Ces chiffons étaient ensuite brûlés comme combustible ou éparpillés sur les jardins comme engrais.

Sous la prospérité apparente, Kayaköy était une communauté relativement florissante, ayant autrefois servi de principal centre commercial de la région, surpassant Fethiye - maintenant un centre urbain animé et une destination touristique populaire.

Bien que ce fût une communauté soudée, Ekiz insiste sur le fait que chacune des propriétés de deux étages était soigneusement espacée de sa voisine. « Toutes ont été construites de manière à ce que le soleil de personne ne soit bloqué par un autre. »

En observant les alentours, Yigit Ulas Oztimur, prenant une pause à Ankara, la capitale de la Turquie, qualifie Kayakoey de "un écho hantant de notre passé."

"C'était autrefois un établissement chrétien, mais maintenant c'est un rappel brutal de ce qui s'est passé," déclare-t-il. "Le fait que la plupart des bâtiments soient toujours debout vous donne une idée de ce que la vie était ici."

Des sentiers balisés mènent à Kayakoey depuis les villes voisines, mais il est facile de se perdre si l'on s'aventure dans les rues. Certaines ruelles se terminent abruptement. Des portes invitantes et des escaliers vous attirent partout (bien que, en raison de l'état de délabrement de nombreux bâtiments, les voyageurs soient invités à s'en abstenir).

Traverser la vallée, se frayer un chemin à travers les rues labyrinthiques, la montée jusqu'à l'église plus petite est une expérience en valant la peine. C'est une ascension difficile sur un terrain accidenté et à travers des pins dans les dernières étapes, mais cela finit par s'ouvrir sur le sommet de la colline.

Ressemblant à la culture de ses anciens habitants, l'église reflète le style architectural simple et rustique couramment vu au sommet des villages sur les îles grecques. Une petite structure sans prétention avec un toit en dôme et des fenêtres non ornées, son intérieur est complètement nu.

Un autre drapeau turc flotte fièrement ici, contrastant vivement avec le ciel d'un bleu profond. En dessous, niché dans une colline boisée, se trouvent les eaux étincelantes de la mer Adriatique. C'est une vue à couper le souffle - qui reste à peu près la même qu'à l'époque où Kayakoey était animé par la vie.

L'histoire de Kayaköy en tant que ville animée avec 10 000 habitants, attirant aujourd'hui les touristes pour sa beauté captivante et ses aperçus du passé, met en évidence l'importance du voyage pour comprendre différentes cultures et époques.

Malgré le contraste saisissant entre le passé et le présent de Kayaköy, sa présence continue sert de testament au pouvoir transformateur du voyage, invitant les visiteurs à arpenter les rues désertes et à imaginer la vie de ses anciens habitants.

Lire aussi: