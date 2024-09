La Colombie est témoin d'une augmentation sans précédent des meurtres de militants écologistes.

En 2023, environ 196 activistes environnementaux ont perdu la vie dans le monde entier, selon un rapport de l'ONG Global Witness. L'Amérique latine s'est démarquée comme la région la plus dangereuse pour les personnes militant pour la préservation de l'environnement et les droits fonciers. La région a représenté un chiffre stupéfiant de 85 % de tous les cas de ce type l'année dernière, la plupart des incidents se produisant dans seulement quatre pays : la Colombie, le Brésil, le Honduras et le Mexique.

La Colombie a signalé le plus grand nombre de meurtres d'activistes environnementaux jamais enregistré, avec 79 cas documentés. Le Brésil a vu 25 individus perdre la vie en raison de leur militantisme. Le petit pays du Honduras avait le taux de meurtres par habitant le plus élevé parmi les activistes environnementaux, ce qui était tragique même pour un père et son fils de 15 ans.

Les Philippines ont continué d'être le pays le plus dangereux pour les activistes environnementaux en Asie, avec 17 décès l'année dernière. Il y a également eu une augmentation des enlèvements d'activistes dans la région. En Afrique, Global Witness a confirmé quatre meurtres d'activistes environnementaux, bien que les chiffres réels soient probablement plus élevés en raison de l'accès limité aux informations.

Critique de la surveillance stricte et des sanctions dans l'Ouest

Global Witness a exprimé son inquiétude quant à la tendance croissante de surveillance intense et de mesures punitives contre les manifestations environnementales et climatiques dans l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les activistes de l'Union européenne sont soumis à "des niveaux draconiens de surveillance", tandis que les sanctions pour les activités de protestation ont été amplifiées au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Global Witness a exhorté les gouvernements du monde entier à prendre "des mesures résolues" pour protéger les activistes environnementaux, qui jouent un rôle vital dans la promotion du bien commun. L'auteur du rapport, Laura Furones, a souligné que de telles pertes de vie ne pouvaient ni être tolérées ni être acceptées.

