La Colombie connaît une augmentation sans précédent des meurtres de militants écologistes.

En 2023, environ 200 défenseurs de l'environnement ont perdu la vie dans le monde entier en raison de leur militantisme, selon les données compilées par l'organisation Global Witness. Parmi ces décès, plus de 85 % ont eu lieu en Amérique latine, faisant de cette région la plus dangereuse pour les personnes qui promeuvent la préservation de l'environnement et les droits fonciers. Les quatre pays ayant enregistré le plus grand nombre de tels incidents l'an dernier étaient la Colombie, le Brésil, le Honduras et le Mexique, la Colombie étant en tête avec 79 décès enregistrés, un record depuis le premier rapport en 2012.

La plupart de ces meurtres en Colombie ont eu lieu dans la partie sud-ouest du pays, avec la criminalité organisée impliquée dans au moins la moitié des cas. Le Brésil a signalé 25 morts, et le Honduras, malgré une population plus petite, avait le taux de meurtres le plus élevé pour les activistes de l'environnement, avec 18 individus tombant victimes de cette violence, y compris un père et son fils de 15 ans.

Le pays le plus dangereux pour les activistes de l'environnement en Asie était les Philippines, avec 17 décès l'an dernier, selon Global Witness. La région a également connu un nombre accru d'enlèvements d'activistes. En Afrique, l'organisation a rapporté seulement quatre tels incidents, mais compte tenu de la mauvaise accessibilité des informations, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Global Witness a exprimé des préoccupations quant à la tendance des pays occidentaux à renforcer la surveillance et les sanctions pour les activités de protestation environnementales et climatiques. Les activistes de l'Union européenne sont particulièrement soumis à des "niveaux draconiens de surveillance", et les sanctions pour les activités de protestation ont augmenté en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Global Witness a exhorté les gouvernements du monde entier à prendre des "mesures décisives" pour protéger les activistes de l'environnement, qui accomplissent un travail essentiel pour le bien commun. L'auteur du rapport, Laura Furones, a déclaré : "Nous ne pouvons pas nous permettre et nous ne devons pas tolérer la perte de plus de vies."

Le danger élevé pour les activistes de l'environnement en Amérique du Sud est manifeste, avec la Colombie comme pays le plus meurtrier de la région, suivie du Brésil et du Honduras. La protection des défenseurs de l'environnement en Amérique du Sud, tout comme dans les autres régions dangereuses, est cruciale.

