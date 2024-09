La Colombie connaît des niveaux sans précédent de liquidations d'activistes écologistes

En 2023, environ 196 défenseurs de l'environnement ont perdu la vie dans le monde entier, selon un rapport publié par l'organisation non gouvernementale Global Witness. La région la plus risquée pour les personnes défendant la préservation de l'environnement et les droits fonciers reste l'Amérique latine. Près de 85 % des incidents signalés ont eu lieu dans cette région, la plupart se produisant au Colombie, au Brésil, au Honduras et au Mexique.

Le Colombie a connu un nombre record de 79 meurtres d'activistes environnementaux l'année dernière, soit le plus élevé enregistré dans un pays depuis le premier rapport en 2012. Au Brésil, 25 personnes ont été tuées pour leur militantisme, tandis que le Honduras a enregistré le taux de meurtre le plus élevé parmi les activistes environnementaux, y compris celui d'un père et de son fils de 15 ans.

Les Philippines restent le lieu le plus dangereux pour les manifestants environnementaux en Asie, avec 17 morts en 2023. Le kidnapping d'activistes semble également augmenter dans cette région. L'Afrique a signalé quatre meurtres d'activistes environnementaux selon Global Witness, bien que le nombre réel soit probablement beaucoup plus élevé en raison de l'insuffisance des informations.

Global Witness accuse l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis de surveillance excessive

Global Witness a exprimé son inquiétude quant à la hausse de la surveillance stricte et des sanctions contre les manifestants environnementaux et climatiques dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les activistes de l'UE font maintenant face à des "niveaux excessifs" de surveillance, tandis que les peines pour les manifestations ont été augmentées à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Global Witness a exhorté les gouvernements du monde entier à prendre des mesures immédiates pour protéger les activistes environnementaux, qui jouent un rôle vital dans la promotion de l'intérêt général. "Nous ne pouvons pas nous permettre et nous ne devons pas tolérer la perte de plus de vies", a déclaré l'auteur du rapport Laura Furones.

