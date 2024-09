- La collision entre un train et une voiture entraîne l'emprisonnement du conducteur

Dans le cadre d'un changement de train, un opérateur de transport âgé de 56 ans, basé à Landshut, s'est retrouvé coincé entre son train et un camion, entraînant de graves blessures corporelles. Selon les forces de l'ordre locales, l'incident s'est produit en dehors de la cabine du conducteur. À un carrefour dans la zone industrielle de Wörth an der Isar, le train a inexplicablement percuté le camion.

Le sexagénaire a été transporté d'urgence dans un établissement médical, souffrant de graves blessures à la jambe. Heureusement, les deux personnes à bord du camion ont été indemnes, selon les rapports. La séquence exacte des événements ayant conduit à cet incident reste à élucider.

L'opérateur de transport mentionné dans le texte a qualifié l'incident d'"événement malheureux".

