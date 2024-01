La collision entre la salle d'audience et la campagne électorale de Trump est sur le point de devenir une réalité

La juxtaposition de la salle d'audience et de la campagne électorale donnera le ton d'une course à la Maison Blanche sans précédent, éclipsée par les quatre procès criminels de l'ex-président. Lorsque les premiers votes seront exprimés dans la course aux primaires républicaines, le pays s'engagera dans un test politique qui mettra à nouveau à rude épreuve son unité, sa démocratie et ses institutions juridiques. M. Trump ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il profitera d'un second mandat pour punir ses ennemis politiques et qu'il cherchera probablement à utiliser les pouvoirs de la présidence pour éviter de rendre des comptes sur sa tentative de voler les élections de 2020.

Il se pourrait même que Trump, le favori du GOP, se présente en novembre en tant que criminel condamné, en fonction du calendrier de ses procès et s'il remporte l'investiture. Alors que la saison des primaires commence pour de bon ce mois-ci, le scénario le plus probable en novembre est celui d'un match serré entre l'ancien président et l'actuel, dont les sondages montrent que la plupart des électeurs ne veulent pas.

Trump est déterminé à faire une déclaration sans équivoque en remportant l'Iowa, après avoir échoué en 2016, comme première étape d'un retour politique extraordinaire. Trois ans seulement se sont écoulés depuis qu'il a quitté Washington en disgrâce, après avoir refusé d'accepter le résultat de l'élection de 2020 et attisé une foule qui a attaqué le Capitole des États-Unis dans un assaut stupéfiant contre la démocratie. Aujourd'hui, M. Trump - qui fait face à 91 accusations criminelles - est bien placé pour devenir le deuxième ex-président seulement, après Grover Cleveland en 1892, à revendiquer un second mandat non consécutif qui ébranlerait le pays et le monde.

L'ancien président a entamé la nouvelle année lundi avec un message sauvage sur les réseaux sociaux, rempli de faussetés sur l'élection de 2020 et d'accusations non fondées selon lesquelles le président Joe Biden aurait commis des actes criminels. Son ton enragé et défensif préfigure la manière dont M. Trump envisage de mener la course présidentielle de 2024 et l'épreuve nationale qui l'attend. Il a affirmé sur Truth Social que son successeur avait "attaqué son adversaire politique à un niveau jamais atteint dans ce pays, et qu'il voulait désespérément mettre "TRUMP" en prison. Il joue un jeu très dangereux, et le grand peuple américain ne le supportera pas."

Les actions de Trump après la dernière élection sont à l'origine de la raison pour laquelle cette élection sera certainement si houleuse - et critique pour l'avenir de la nation. La plupart des multiples défis juridiques qu'il devra relever au cours des prochaines semaines découlent de ses mensonges sur une élection volée et de ses tentatives désespérées de s'accrocher au pouvoir en défiant la volonté des électeurs. L'utilisation politique qu'il fait de sa situation juridique - notamment en affirmant qu'il est politiquement persécuté par l'administration Biden - et son extrémisme croissant pollueront l'atmosphère politique qui précède les élections. Sa promesse de consacrer une deuxième présidence à la "rétribution" de ses ennemis laisse entrevoir une nouvelle période sombre de la politique américaine.

Le temps presse pour les rivaux de Trump au sein du GOP

La double vie politique et juridique de M. Trump au cours des prochaines semaines coïncidera avec l'intensification des efforts déployés par ses rivaux républicains pour contrecarrer sa marche vers une troisième nomination républicaine consécutive. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a misé sur une victoire surprise dans l'Iowa, ce qui semble peu probable selon les sondages. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, fait pression pour gagner dans le New Hampshire, ce qui lui donnerait accès à un face-à-face avec M. Trump dans une autre circonscription. Mais aucun des deux candidats n'a voulu capitaliser sur les ennuis judiciaires de l'ex-président, de peur de s'aliéner les électeurs de base du GOP qui se sont ralliés à Trump à chaque inculpation et à chaque photo d'identité judiciaire.

Même si les électeurs décideront en fin de compte de l'issue de la campagne, les difficultés rencontrées par ses rivaux suggèrent que M. Trump a une emprise encore plus forte sur le parti qu'il ne l'avait en 2020. Malgré sa force, il reste un candidat à haut risque pour les républicains lors des élections générales, car sa démagogie lui a déjà aliéné des électeurs importants des États fédérés. De plus, avec sa rhétorique rappelant celle des dictateurs des années 1930, il pourrait jouer directement avec le principal argument de M. Biden, à savoir qu'il détruirait la démocratie et les libertés politiques aux États-Unis.

L'avenir de Biden est également en jeu au cours des prochaines semaines

Alors que M. Trump est confronté à des distractions criminelles aux États-Unis, M. Biden doit faire face, au cours des deux prochaines semaines et au-delà, à des épreuves de force en matière de politique intérieure et étrangère, qui pourraient définir son année - et ses espoirs de second mandat.

L'échéance du 19 janvier pour le financement partiel du gouvernement approche à grands pas et le président fait pression sur le Congrès pour qu'il adopte des programmes d'aide de plusieurs milliards de dollars pour les efforts de guerre de l'Ukraine et d'Israël, que les républicains de la Chambre des représentants prennent en otage en exigeant des mesures draconiennes pour répondre à la crise de la frontière méridionale. Cet affrontement, qui implique également une autre échéance de financement partiel le 2 février, représente un défi presque impossible à relever pour un Congrès qui est tout simplement incapable de gouverner.

Un moment critique approche également pour le nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui pourrait avoir à choisir entre satisfaire les membres d'extrême droite qui contrôlent sa petite majorité et maintenir le gouvernement ouvert et honorer les obligations des États-Unis envers des alliés embourbés dans des guerres sanglantes. C'est le même dilemme qui a frappé l'ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy. La proximité des caucus de l'Iowa et l'intérêt à long terme de M. Trump pour le chaos à Washington rendront le problème des dépenses publiques encore plus difficile à résoudre.

Trump est confronté à un marasme juridique

M. Trump prévoit une série d'événements dans l'Iowa afin de clore rapidement les primaires et d'entamer une campagne électorale générale contre M. Biden. Mais il sera constamment ramené en arrière.

L'ancien président doit faire face à une nouvelle bataille contre les tentatives du Maine et du Colorado de l'exclure du scrutin en raison de l'interdiction du 14e amendement sur les "insurgés". Il se bat contre l'avocat spécial Jack Smith sur plusieurs fronts, notamment sur ses propres affirmations selon lesquelles les mesures qu'il a prises pour renverser l'élection de 2020 étaient couvertes par l'immunité présidentielle. Si les recours qui aboutiront probablement devant la Cour suprême se terminent en sa faveur, il en résultera une expansion massive de l'autorité de l'exécutif et les présidents seront effectivement au-dessus de la loi.

Le 11 janvier, les plaidoiries finales commenceront dans le procès civil pour fraude à New York qui vise M. Trump, ses fils adultes et la Trump Organization. L'apparition enflammée de l'ancien président à la barre des témoins l'année dernière a donné un aperçu de la manière dont il fusionnera ses stratégies juridiques et politiques en 2024. Le juge chargé de l'affaire, qui a déjà conclu à l'existence d'une fraude, espère rendre une décision finale, notamment sur la restitution, d'ici la fin du mois - bien que les avocats de M. Trump aient déjà fait appel de la décision rendue en référé contre M. Trump, et qu'ils aient clairement indiqué qu'ils feraient probablement appel de la décision du juge au cours du procès lui-même.

Toute fête de victoire dans l'Iowa le 15 janvier pourrait, entre-temps, être gâchée pour Trump le lendemain avec l'ouverture du procès pour fixer les dommages et intérêts dans le second procès intenté contre lui par E. Jean Carroll. Dans un autre procès, un jury civil a déjà ordonné à M. Trump de verser à l'écrivaine 5 millions de dollars pour coups et blessures et diffamation, après avoir conclu qu'il avait abusé d'elle sexuellement. M. Trump a nié tout acte répréhensible.

Ses problèmes juridiques ne s'arrêteront pas à cette liste. De nouveaux litiges sont attendus dans les semaines et les mois à venir dans le cadre du procès pour racket en Géorgie, dans lequel M. Trump et ses associés sont appelés à rendre compte de leur ingérence présumée dans les élections, et dans le cadre de l'affaire fédérale en Floride concernant l'accumulation et la mauvaise manipulation présumée de documents classifiés.

L'issue de l'action de la cour d'appel concernant la demande d'immunité de M. Trump sera particulièrement importante pour déterminer si la date actuelle du début de son procès fédéral pour ingérence dans les élections dépassera le 4 mars, c'est-à-dire la veille du Super Tuesday. Cela pourrait alors modifier le calendrier des autres juges et contribuer à déterminer si M. Trump fera effectivement l'objet d'un procès pénal avant l'élection de novembre.

Ou bien ses efforts parviendront-ils à faire courir le temps et à ouvrir la possibilité qu'il puisse annuler les poursuites pénales fédérales à son encontre avec l'autorité présidentielle s'il gagne en novembre ? Une cour d'appel américaine de Washington doit commencer à entendre les arguments de l'ex-président visant à renverser une décision d'une juridiction inférieure qui a rejeté la demande d'immunité le 9 janvier. Il est presque certain que l'affaire sera portée devant la Cour suprême en même temps que les affaires des bulletins de vote du Maine et du Colorado, ce qui signifie que la plus haute juridiction sera entraînée encore plus loin dans la chaleur politique corrosive d'une élection présidentielle controversée.

M. Trump a jusqu'à jeudi pour faire appel de la décision de la Cour suprême du Colorado de le retirer du scrutin. Le parti républicain du Colorado, qui était également partie à l'affaire, a déjà fait appel de la décision et demandé à la Cour suprême des États-Unis de l'annuler. Plusieurs autres États ont rejeté des demandes similaires. Mais dans le dernier rebondissement de la saga du 14e amendement, la secrétaire d'État démocrate du Maine, Shenna Bellows, a annoncé sa décision la semaine dernière, bien qu'elle ait fait une pause pour permettre à l'ancien président d'interjeter appel.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com