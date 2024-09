La collection de mods de chaque mois est mise en évidence dans ce paquet.

La quantité du produit diminue, mais le coût reste constant. Finalement, les clients finissent par payer beaucoup plus pour un produit sans remarquer facilement le changement. Heureusement, nous avons le Centre de Conseils aux Consommateurs Hambourg, qui dénonce de telles arnaques.

Les "Biscotto Waffle Thins" d'Aldi Nord ont remporté le titre d'"Arnaque du Mois" du Centre de Conseils aux Consommateurs Hambourg (VZHH) ce mois-ci. Le prix du produit a été multiplié par deux en raison d'une forte diminution de la quantité proposée. Aldi Nord est connu pour ses produits abordables.

Selon le VZHH, Aldi Nord propose actuellement les "Biscotto Waffle Thins" en versions chocolat noir et chocolat au lait. Les acheteurs réguliers du traitement aux wafers pourraient être surpris. Après les vacances d'été, Aldi Nord a simplement divisé la quantité du produit par deux. Au lieu de 200 grammes, il n'y a maintenant que 100 grammes du traitement au chocolat dans l'emballage : deux récipients en plastique de 100 grammes chacun ont été combinés en un seul. Cependant, le prix reste le même à 1,99 euros, ce qui représente une augmentation secrète de 100%.

Attention au terme "offre"

Veuillez noter que vous ne devez pas confondre le terme "offre" et ne pas vous laisser tromper par l'étiquette de prix rouge dans ce cas. Les "Biscotto Waffle Thins" d'Aldi Nord ne sont pas une offre promotionnelle. Au lieu de cela, Aldi Nord propose des produits qui sont temporairement disponibles à la vente mais non inclus en permanence dans leur gamme.

Sur demande, Aldi Nord a confirmé cette importante augmentation de prix : "(...) La réduction de la teneur de 200 à 100 grammes est facilement reconnaissable pour nos clients grâce à la nouvelle taille et forme de l'emballage. Avec l'ajustement, nous respectons la taille d'emballage courante sur le marché. En raison de l'augmentation significative des prix du cacao - nos Biscotto Waffle Thins sont constitués de 82% de chocolat - nous vendons l'article de 100 grammes, comme l'article de 200 grammes par le passé, pour 1,99 euros."

Les matières premières sont-elles deux fois plus chères ?

Le VZHH considère l'explication d'Aldi Nord comme faible. Bien que les prix du cacao aient augmenté considérablement ces dernières années, une augmentation de prix de 100% ne peut être justifiée par des coûts de matières premières plus élevés. En fait, ces derniers mois, la tendance des prix du cacao est à la baisse. Cela est également reflété dans la réduction actuelle du prix de la marque de chocolat Moser Roth, également vendue par Aldi. Il est intéressant de noter que les prix du sucre et de la farine de blé, les deux autres matières premières cruciales pour les wafers, ont également diminué. Le VZHH soupçonne qu'Aldi Nord vise à établir un nouveau niveau de prix pour ses "Biscotto Waffle Thins" et à réaliser un bénéfice.

Les consommateurs rencontrent souvent des augmentations de prix cachées. Malheureusement, ils les découvrent souvent trop tard. Le VZHH offre la possibilité d'attirer l'attention sur de tels produits, de les dénoncer et de les couronner comme arnaque du mois et de l'année.

Le Centre de Conseils aux Consommateurs Hambourg (VZHH) a exprimé son inquiétude concernant l'aliment "Biscotto Waffle Thins" d'Aldi Nord, car la quantité du produit a considérablement diminué tandis que le prix reste le même. Les acheteurs d'aliments pourraient payer plus cher pour les "Biscotto Waffle Thins" d'Aldi Nord en raison d'une augmentation secrète du prix, car la quantité du produit a diminué malgré le coût constant.

Lire aussi: