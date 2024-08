- La collecte illégale de déchets dans la forêt: les associations sont concernées

Le dépôt illégal de déchets est de plus en plus un problème en Basse-Saxe. La quantité de déchets augmente dramatiquement, met en garde Philip von Oldershausen, président de l'Association des propriétaires forestiers de Basse-Saxe. Les forêts d'État de Basse-Saxe sont également concernées. Elles rapportent que tous les types de déchets sont abandonnés - des déchets commerciaux, de jardin ou de rénovation aux déchets spéciaux et volumineux.

Il n'y a pas de chiffres disponibles sur la quantité de déchets et le nombre de cas en Basse-Saxe. La situation des données est difficile, a-t-on déclaré. Selon l'Union pour la nature et la biodiversité de Basse-Saxe (NABU), il est particulièrement dangereux pour l'écosystème lorsque des batteries, des appareils électriques et du bois peint vieux sont jetés dans la forêt. Ces déchets contiennent des composants chimiques ou des toxines qui peuvent polluer les eaux souterraines.

Les déchets représentent une menace pour la faune et la flore. Selon l'Association des propriétaires forestiers, les animaux sauvages peuvent facilement se prendre dans des sacs plastiques ou des filets et se blesser sur du verre. Mais même les déchets de jardin qui semblent inoffensifs peuvent perturber l'écosystème. Les graines ou les insectes introduits peuvent devenir une menace pour les plantes natives et les déplacer.

Le dépôt de déchets dans la forêt est interdit. Des amendes allant jusqu'à 50 000 euros peuvent être infligées selon le type et la quantité de déchets. Les forêts d'État de Basse-Saxe rapportent des cas de dépôt illégal de déchets et encouragent les citoyens à en faire de même. Les témoignages augmentent les chances d'attraper les coupables. Certains districts ou villes ont également des applications de signalement des déchets, avec lesquelles les déchets trouvés dans la forêt peuvent être signalés rapidement et facilement.

