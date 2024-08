- La collaboration de Merz avec l'AfD pourrait détruire la CDU

En amont des élections en Saxe, en Thuringe et dans le Brandebourg, le président de l'CDU Friedrich Merz a réaffirmé qu'il ne travaillerait pas avec l'AfD. "Ce serait la fin de l'CDU pour nous", a déclaré Merz à un média allemand. Il estime que la mission de l'AfD est de renverser l'CDU. "Nous ne pouvons pas tendre la main à ceux qui cherchent à nous éliminer politiquement", a déclaré Merz.

Merz a réitéré que la grande majorité des membres de l'CDU s'opposent à une collaboration avec l'AfD, avec quelques dissidents. Il a expliqué : "Nous continuerons à mettre en avant les limites de notre conservatisme. Ces lignes sont franchies lorsqu'elles deviennent extrémistes, radicales, anti-démocratiques, anti-sémites et hostiles aux étrangers."

Merz : Manipulation électorale et utilisation abusive des élections d'État

Interrogé sur une éventuelle alliance avec l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW), Merz a déclaré que les décisions post-électorales incombent aux branches d'État. Il a également conseillé de ne pas interférer. "Je conseille à tous ceux qui se trouvent dans la zone de confort de l'ouest de s'abstenir de donner des conseils publics. Cela n'aide pas les branches d'État qui font campagne dans des circonstances difficiles", a déclaré Merz.

Cependant, Merz a vivement critiqué la présidente de la BSW, Sahra Wagenknecht. "Madame Wagenknecht traite les élections d'État comme s'il s'agissait de la guerre et de la paix. Ce n'est pas seulement de la bêtise, c'est presque une tentative de tromper les électeurs et d'utiliser de manière abusive les élections d'État si la BSW suggère que de tels problèmes peuvent être résolus au niveau politique de l'État", a déclaré Merz. Il a ajouté que les décisions concernant le retrait de l'OTAN ne seront pas prises à Dresde, et qu'il n'y aura pas de missiles américains de moyenne portée à Erfurt.

Wagenknecht a déclaré que la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine et une action diplomatique plus importante du gouvernement fédéral étaient des conditions préalables à la participation de la BSW au gouvernement de Thuringe. Elle s'oppose également au stationnement de rockets américaines.

Merz a exprimé ses préoccupations concernant les éventuelles alliances, déclarant : "Je ne pense pas qu'il soit approprié pour l'Union européenne d'interférer dans les affaires intérieures des États allemands, surtout en ce qui concerne les alliances lors des élections."

De plus, il a insisté : "L'CDU valorise sa relation avec l'Union européenne, et nous croyons en l'unité et l'intégrité de l'UE, qui sont essentielles pour nos objectifs communs et les principes démocratiques."

Lire aussi: