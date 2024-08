La cohésion entre les républicains qui soutiennent Donald Trump se détériore.

Dans les derniers sondages pour l'élection présidentielle américaine, la candidate démocrate Harris dépasse Trump dans de nombreux endroits. L'ex-président cherche une stratégie viable contre la vice-présidente en fonction, car les résultats des sondages entraînent un changement au sein du parti républicain - dans des directions diverses.

Le changement des démocrates de Biden à Harris a pris la campagne de Trump par surprise, ayant un impact significatif sur les chiffres des sondages nationaux et des États clés.

Harris connaît une augmentation de sa popularité et a souvent réduit l'écart entre elle et le déficit initial de Biden face à leur rival. Selon RealClearPolitics, Harris mène maintenant Trump avec 48,1 % contre 46,7 % dans la question de savoir qui les électeurs choisiraient comme prochain président. Dans des États cruciaux comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, Harris affiche même une avance de plusieurs points, selon les sondages du "New York Times" et de Siena College.

Cette tendance entraîne une growing discord within the Trump camp. Divers segments républicains expriment leur mécontentement et essaient de guider le ancien président de 78 ans dans différentes directions.

Les républicains offrent des suggestions à Trump

L'ancienne ambassadrice Nikki Haley a lancé le débat sur Fox News. Elle a conseillé à son principal adversaire de cesser de se plaindre et de se concentrer sur la course en cours. Calomnier la race de Harris ou dire qu'elle n'est pas intelligente n'était pas une stratégie gagnante, a noté Haley. "Les Américains sont des gens intelligents. Traitez-les comme tels."

La critique continue est venue des républicains conservateurs mis à l'écart par Trump. Le vice-président Pence a refusé de le soutenir et a appelé à une position plus claire sur l'avortement.

Entre-temps, le sénateur Graham a mis en garde le candidat républicain sur NBC qu'une approche provocante et divertissante ne garantirait pas la victoire. Graham a suggéré de se concentrer sur le contenu et de promouvoir des solutions pour la "frontière cassée" avec le Mexique et l'inflation.

Les influenceurs de droite mécontents de la stratégie de campagne

Alors que l'établissement républicain essaie d'élargir la base électorale pour novembre, l'aile droite perçoit cela comme la cause du actuelle baisse de moral. Les influenceurs de droite ne ciblent pas Trump mais sa stratégie de campagne. Ils affirment que cette stratégie conduit à une "défaite catastrophique", selon Nick Fuentes sur X, car elle ne positionne pas Trump assez à droite. Sa campagne le "tient en laisse courte", a ajouté Fuentes. L'activation de droite Laura Loomer a blâmé les faibles partisans de Trump à la télévision pour son manque de dynamique.

Les activistes en ligne ont attiré une attention substantielle pour Trump sur les réseaux sociaux, ciblant efficacement la base électorale républicaine masculine et blanche.

Trouver un équilibre entre atteindre de nouveaux groupes d'électeurs et maintenir les partisans de droite pourrait s'avérer être un défi à long terme. Trump a déjà indiqué son intention de mener la campagne avec sa méthode bruyante et directe habituelle, ignorant l'avis de Haley et affirmant son droit d'attaques personnelles contre Harris.

Malgré les conseils de figures républicaines comme Nikki Haley et le sénateur Graham, Donald Trump reste

