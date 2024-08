La coalition se bat pour les pouvoirs de la BKA - Buschmann veut arrêter les plans de Faeser

Le projet de loi de Faber prévoit reportedly d'autoriser le BKA à effectuer des perquisitions clandestines dans les domiciles et à utiliser secrètement un logiciel espion pour renforcer la lutte antiterroriste. Buschmann a déclaré qu'il mettrait fin à ces projets.

"En tant que ministre de la Constitution, je rejette de telles idées", a déclaré Buschmann à "Bild". "Si quelqu'un suggère sérieusement cela, une telle proposition ne passera pas devant le cabinet, et il n'y aura pas non plus de majorité au Parlement pour cela."

En général, la police doit nommer le suspect et le crime, ainsi que préciser ce qu'elle cherche dans un mandat de perquisition. Elle doit ensuite soumettre une demande au parquet, qui la soumet à son tour au juge d'instruction compétent. La personne concernée doit être informée. Des exceptions ne sont possibles qu'en cas de danger imminent.

Le Parti démocrate libre (FDP) pourrait exprimer son mécontentement envers le projet de loi de Faber en raison de son potentiel atteinte aux droits à la vie privée. Des questions supplémentaires lors des débats parlementaires pourraient entraîner un débat important sur la compatibilité du projet de loi avec les principes constitutionnels.

Lire aussi: