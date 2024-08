- La coalition est toujours engagée dans un différend concernant les finances pour l'équipement.

La coalition entre les noirs, les rouges et les jaunes en Saxe-Anhalt est toujours en désaccord sur les attributions pour les dépenses de garde d'enfants. Katja Pähle, la cheffe de la faction SPD, a de nouveau exprimé son opposition à la révision de la politique des frères et sœurs. Elle a insisté sur l'importance de maintenir les réglementations actuelles. Compte tenu des différences dans le débat, sa position était claire : "Le système ne deviendra pas moins cher."

Cette année fiscale, l'État a alloué environ 449 millions d'euros pour la garde d'enfants, selon les registres du ministère des Affaires sociales. Les familles ayant plusieurs enfants en garderie, en maternelle et en accueil périscolaire ne payent actuellement que pour leur enfant aîné. Cependant, le CDU et le FDP soutiennent une proposition selon laquelle les familles ne paieraient que pour leur enfant le plus jeune à l'avenir. Ce débat a lieu pendant les négociations sur le double budget et l'augmentation notable des investissements de l'État dans la garde d'enfants ces derniers temps. De plus, les fonds fédéraux destinés à la règle des frères et sœurs ne seront plus disponibles.

Le CDU plaide pour un "dialogue franc"

"Cet État a une dette importante. Les taux d'intérêt augmentent", a commenté le chef de la faction CDU, Guido Heuer. Selon lui, respecter la règle actuelle des frères et sœurs est financièrement irresponsable. Il suggère que la coalition devrait avoir une discussion ouverte et transparente à ce sujet.

Le chef de la faction FDP, Andreas Silbersack, a également soutenu le transfert de la charge financière à l'enfant le plus jeune. "Après tout, nous devons trouver des moyens de réduire les dépenses", a-t-il déclaré.

Les parents pourraient avoir des coûts supplémentaires

Selon le ministère des Affaires sociales, ce changement pourrait potentiellement réduire les dépenses d'environ 18 millions d'euros. Cependant, une telle réforme entraînerait des frais plus élevés pour certains parents, car la garde en crèche pour les enfants de 0 à 3 ans coûte généralement plus cher que la garderie pour les enfants de 3 à 6 ans.

La discussion sur cette question devrait reprendre prochainement au Parlement de l'État. Le parti de gauche s'oppose à la modification de la règle des frères et sœurs et prévoit de présenter une motion pour une garde d'enfants gratuite à long terme. Cependant, le CDU se concentre uniquement sur les finances, a accusé Eda von Angern, la cheffe de la faction. "Les enfants sont considérés comme un moyen de faire des économies. Nous considérons cela comme une grave erreur."

