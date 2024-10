La co-présentatrice de Bake Off Sandi Toksvig partage des souvenirs délicieux concernant son rôle dans le programme.

La situation était assez difficile pour l'ancienne co-animatrice de l'émission de compétition de pâtisserie amateur, Sandi Toksvig, qui a partagé l'écran avec la figure de proue de longue date de "Bake Off", Noel Fielding, de 2017 à 2020.

Toksvig, qui est une comédienne et une écrivaine, a exprimé ses sentiments à The Times lors d'une interview le dimanche, déclarant que son temps sur le show avait été "trois des plus longues années de ma vie".

Elle a confessé : "Je ne l'avais jamais regardé. Je ne l'ai toujours pas regardé. Je ne comprenais pas. Les gâteaux sont facilement disponibles dans les magasins. Je n'ai pas apprécié le processus."

Le segment de dégustation, où les juges, Prue Leith et Paul Hollywood, goûtaient chaque création des concurrents avant de prendre une décision, était particulièrement dérangeant pour Toksvig. "Nous étions au bout d'une longue table pendant des heures pendant que Prue et Paul goûtaient à tout et que nous ne disions pas un mot ou ne prenions pas une bouchée", se souvient Toksvig. Elle a dit que cela lui donnait l'impression de ne pas faire de contribution significative.

Son épouse, Debbie, a remarqué que l'émission ne lui apportait pas de joie et l'a encouragée à passer à autre chose.

Malgré sa dislike pour le rôle, Toksvig a déclaré qu'elle et Leith sont toujours de bonnes amies et "liées par la hanche". Elle a cependant mentionné qu'elle n'était plus en contact avec Hollywood ou Fielding.

Le Grand Concours de Pâtisserie Britannique a reconnu le meilleur pâtissier amateur du Royaume-Uni depuis 2010. Toksvig a été remplacée par le comédien et acteur Matt Lucas en 2020 avant son départ, et l'année dernière, Lucas a été remplacé par Alison Hammond.

Une chose que Toksvig peut être sûre, however, is her preference for savory over sweet. "Ce n'est pas pour moi", a-t-elle dit. "Ma passion, c'est le fromage."

