- La clinique Sternbach nie les allégations de fermeture imminente.

Après l'annonce fin juillet de la fermeture définitive de la clinique Sternbach en difficulté à Schleiz, l'administration a démenti toute pratique trompeuse envers la politique. "Il est de notoriété publique que nous luttons contre de graves difficultés financières au sein du secteur de la santé allemande", explique le communiqué. Les représentants politiques cherchent actuellement à faire porter le chapeau avant que la campagne électorale ne atteigne son apogée, une situation que la direction de la clinique a du mal à croire.

La direction informait déjà la politique des difficultés financières de la clinique depuis la fin de 2023. À cette époque, elle mettait en avant les pertes croissantes qui ne pouvaient être compensées que par une aide externe. Les accusations qui ont suivi la collaboration constructive avec le ministère de la Santé sont confuses, compte tenu de la communication ouverte.

La fermeture est prévue pour la fin août

La clinique a annoncé une semaine plus tôt qu'elle serait obligée de fermer ses portes à la fin août en raison de l'instabilité financière. Malgré des efforts vigoureux, aucun partenaire financier n'a été trouvé pour une coopération ou une prise de contrôle. L'hôpital saigne actuellement des fonds et est en procédure de faillite depuis la fin juin.

Le commissaire du comté Christian Herrgott (CDU) a critiqué la direction de la clinique pour avoir caché la situation économique catastrophique pendant une longue période. La ministre de la Santé Heike Werner (La Gauche) a exprimé son regret face à la fermeture et a cité les tentatives de l'État pour sauver la clinique. Finalement, however, aucun acheteur n'a été trouvé en raison de la situation financière catastrophique de la clinique et des problèmes internes de porteur. Dans ce cas, ce n'est pas l'engagement du gouvernement de l'État qui a manqué, mais plutôt le schéma de financement défectueux du gouvernement fédéral et les difficultés internes de la clinique.

Impact sur les patients et le personnel

Ainsi, le dernier patient a été discharged le lundi, marquant la fin du traitement des patients. Au moment de l'annonce, environ 50 patients étaient hospitalisés pour un traitement de longue durée. Un patient en soins intensifs a été transféré dans un hôpital voisin une semaine plus tôt, tandis que les patients restants ont été libérés et transférés chez eux ou pour un traitement

