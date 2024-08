- La circulation reprend sur le pont Hunte.

Environ un mois après l'accident, le pont de Hunte à Elsfleth (district de Wesermarsch) a repris son activité. Les trains circulent à nouveau entre Brême et Nordenham, selon un communiqué d'un représentant des chemins de fer. Contre toute attente, le processus s'est déroulé plus rapidement que prévu.

Initialement, la remise en service de cette ligne cruciale était prévue pour le samedi soir. La ligne de chemin de fer joue un rôle important dans les opérations portuaires de la rive gauche du Weser, et on y est très attaché.

Hauteur de passage sous-estimée

Le 23 juillet, un navire de mer intérieure a heurté le pont ferroviaire. La maison de pilotage du navire a subi de lourds dégâts, ainsi que la structure du pont et les câbles aériens. L'estimation de la hauteur de passage par le capitaine du navire s'est avérée incorrecte, entraînant des dangers potentiels pour la circulation ferroviaire et maritime. Les investigations sur cette erreur d'estimation sont en cours.

Depuis, la circulation des trains sur le pont était à l'arrêt. Cette suspension a eu des conséquences économiques importantes pour la région. Les opérateurs portuaires de Brême et Nordenham ont estimé les pertes à plusieurs millions d'euros et redoutent des pertes d'emplois, les marchandises ne pouvant plus être transportées par rail. Les usagers du rail ont dû se rabattre sur d'autres moyens de transport.

Pont de remplacement avant 2030

Ce n'était pas la première fois en 2022 qu'un navire de mer intérieure endommageait le pont. Le premier incident en février a entraîné des dommages importants à la structure du pont, nécessitant l'installation d'un pont temporaire. Comme dans ce cas, l'incident a également mis en évidence l'erreur d'estimation de la hauteur de passage par le capitaine du navire.

Le dernier pont temporaire, qui a été endommagé, était en service depuis fin avril. Si les conditions le permettent, un nouveau pont temporaire sera installé pour le remplacer avant 2030.

Le ministère de l'Économie de Basse-Saxe a rapporté qu'une équipe de sécurité est actuellement en train de dresser une liste de précautions pour améliorer la sécurité sur le pont de Hunte. Parmi les mesures prévues, on trouve la mise à jour des marques de niveau d'eau pour éviter tout nouvel incident malheureux.

La suspension de la circulation des trains sur le pont de Hunte était due aux dommages causés par un navire de mer intérieure qui a mal estimé la hauteur de passage le 23 juillet. Après les réparations, la ligne ferroviaire continue de jouer un rôle crucial dans les opérations portuaires de la rive gauche du Weser, avec la reprise des trains entre Brême et Nordenham sur la ligne de chemin de fer restaurée.

